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玉山盃／葉國情6局無失分好投　花蓮縣3比1雲林縣

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▲2019玉山盃，花蓮縣先發葉國情。（圖／記者路皓惟攝）

▲花蓮縣葉國情繳出6局好投。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

玉山盃青棒賽23日花蓮縣和雲林縣在羅東棒球場展開對決，花蓮縣先發葉國情繳出6局無失分優質表現，林詩翔後援3局壓制，以及陳子祈關鍵三壘安打，終場花蓮縣3比1擊敗雲林縣。

花蓮縣先發葉國情主投6局被擊出4支安打，丟出4次保送、7次三振，總教練劉義傳滿意表現，「只被打出4支安打，雖然出現4次保送，但在控制範圍內。今天變化球也很犀利，有效壓制打者，節奏掌握很好。」

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前5局完全沒被對方打者攻佔得點圈，談到投球策略，葉國情說：「前3局以直球攻擊為主，後面3個則是以變化球為主。因為想說打者已經習慣速球，所以改變配球模式來對付打者。」

在葉國情壓制下，雲林縣得分機會少之又少，但他在6局遇亂流，連丟2次保送差點釀成失分，劉義傳以保護選手的考量將他提前換下，「他那時控球已經沒有那麼理想，出現2次保送，體力明顯下滑，為了保護選手決定換下。」劉義傳說。

劉義傳提到，陣中林詩翔有不易保送的優點，所以在領先3分狀態下，直接推他出來接替守成。林詩翔後援3局被敲3支安打僅失1分，不負教練團信任，成功完成交付任務。

此戰2局下，花蓮縣第四棒林昱擊出安打帶動攻勢，接著黃宣靖適時安打，替球隊先馳得點。比賽來到5局下，陳子祈三壘安打建功，一棒掃回2分，成為本場致勝英雄。花蓮縣全場6支安打攻下3分，反觀雲林縣打線被封鎖，僅在8局上靠著黃丞漢犧牲打得到1分。

談到本場比賽打擊狀況，劉義傳表示，「我們四棒林昱上壘率高，而陳子祈那一支三壘安打是最關鍵。」今日林昱、黃宣靖皆有兩安打演出，陳子祈3打數1安打，就是帶有2分的關鍵三壘安打。

花蓮縣首戰以3比1擊敗雲林縣，獲得一天休兵日，25日將對上棒球強權新北市；雲林縣首戰輸給花蓮縣，24日要和同是已經吞一敗的宜蘭縣對戰，輸球的一方就要被淘汰。

▲2019玉山盃，花蓮縣先發葉國情。（圖／記者路皓惟攝）

▲玉山盃花蓮縣預賽首戰告捷。（圖／記者路皓惟攝）

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關鍵字： 2019玉山盃花蓮縣雲林縣

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