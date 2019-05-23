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蘇迪曼盃／山口茜爆冷遭逆轉　日本分組第一晉級八強碰大馬

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▲▼ 蘇迪曼盃,日本羽球隊,山口茜。（圖／CFP）

▲蘇迪曼盃,日本羽球隊,山口茜。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽22日小組賽中，分在A組的日本和泰國爭取分組第一，最終日本以4比1擊敗泰國首名出線，不過日本唯一輸球的是女單山口茜，遭到磋楚翁（Pornpawee CHOCHUWONG）三局逆轉。

問鼎首座冠軍的日本，在小組賽第一場對上俄羅斯，就打得有些驚險，連續丟掉男單和男雙2點，所幸靠著女雙、混雙以3比2獲勝，22日對上泰國，第一點男雙嘉村健士／園田啟悟輕鬆拿下，第2點的女單，山口茜第一局以21：9輕鬆拿下。

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不過第二局磋楚翁連拿9分扳平戰局，到了決勝局，山口茜出現3個賽末點卻沒辦法拿下，以20：22遭到逆轉，日本遭到扳平，第3點球王桃田賢斗對上塔馬辛（Sitthikom THAMMASIN），首局也意外落後7分，不過桃田賢斗連趕7分拿下首局，第二局沒遭遇太多困難輕鬆以直落二勝出。

接著女雙松友美佐紀／高橋禮華和混雙渡邊勇大／東野有紗，都順利以直落二拿下，日本以4比1擊敗泰國，以分組第一晉級八強，24日將要對上馬來西亞。

▼ 蘇迪曼盃,日本羽球隊, 桃田賢斗。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,日本羽球隊, 桃田賢斗。（圖／CFP）

關鍵字： 蘇迪曼盃

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