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中職／悍將中學運動會活力登場　615賽後辦校園演唱會

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▲富邦悍將去年最受歡迎的「XVIII 18悍將中學」主題日將於上半季壓軸登場。。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將去年最受歡迎的「XVIII 18悍將中學」主題日將於上半季壓軸登場。。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將6月15日、16日舉辦悍將中學主題日！6月15日賽後將舉辦悍將中學校園演唱會，唱跳女神、國民姊姊、搖滾情歌王子將要為大家帶來充滿青春回憶的夜晚。

富邦悍將去年最受歡迎的「XVIII 18悍將中學」主題日將於今年上半季壓軸登場，本年度以校園運動會為主軸，不僅要贈送悍將中學專屬運動服，更要讓全校的同學組隊挑戰接力賽、立定跳遠等項目。

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今年首度登場的「悍將中學運動會」，6月15日、16日內野進場分別贈送悍將藍、活力白運動服，手寫悍將字體加上噴墨點綴，全場一起換上專屬運動服。

進場時別忘了領取個人專屬的悍將中學學生證，與各個中學時期的運動競賽項目收集註冊章，爭取屬於體育績優的榮耀！百米衝刺、立定跳遠、唱將應援三個學年競賽項目皆完成，還可以到悍將福利社兌換體育績優獎，獲得操場必備鮮乳雪糕、教室良伴科學麵。

「第二屆悍將校草選拔大賽」今年以全能運動王為選拔主題，悍將校草候選人將換上專業的運動服裝，包括中職最帥破風手、笑容滿面的足球小將、背號三號閃電俠籃球後場指揮官等，將展現最陽光帥氣的一面，爭奪悍將校草最高榮譽稱號，就等同學們來投下最草的一票。

除了悍將校草選拔，「XVIII 18悍將中學」主題日還將舉辦各項的班際對抗賽！「激滔駭浪」考驗大家的默契和向心力；「校歌比賽」展現班級的團隊精神以及對學校的認同感；青春就是要勇敢告白，「悍將瘋神榜」將邀請悍將中學的同學們、鼓起勇氣喊出心中秘密，在世界的中心呼喊愛與期盼。

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關鍵字： 富邦悍將

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

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