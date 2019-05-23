運動雲

>

蘇迪曼盃／爆冷輸球球迷滿滿打氣　戴資穎：盡自己最大努力

ETtoday運動雲

▲▼ 蘇迪曼盃／球迷滿滿打氣　戴資穎：盡自己最大的努力 。（圖／翻攝自戴資穎IG）

▲戴資穎抒發心情。（圖／翻攝自戴資穎IG）

體育中心／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽22日小組賽中，中華隊以2比3不敵南韓後，其中關鍵女單的世界球后戴資穎，卻爆冷三局遭到南韓17歲新秀逆轉，也成為爆冷賽事，戴資穎23日在自己粉專寫道，「加油盡自己最大的努力。」

第2點女單戴資穎對上目前排名50的安世英，首局戴資穎順利以21：14拿下，第二局落後追至一分差還是以18：21讓出，決勝局更是一度以10分落後，連續化解4個賽末點，最終戴資穎16：21遭到逆轉落敗，也成為本屆最大的爆冷賽事。

請繼續往下閱讀...

中華隊第3點男單周天成拿下後，女雙和混雙未能守成，就以2比3輸給南韓，以分組第二晉級八強，24日將對上印尼。戴資穎在經過一夜沈澱之後，23日一早在粉專和粉絲喊話，「謝謝你們滿滿的打氣私訊，時常不放過自己，是我督促自己的方式，只是也常常過了頭，讓自己不開心..。」

戴資穎寫道，「今天繼續努力，明天11點對印尼，加油盡自己最大的努力。」另外，前一天輸給南韓之後，一哥周天成也曾在粉專錄製影片，希望大家能夠支持為國出征的選手，「大家都是戰士。」

戴粉也紛紛留言打氣，「壓力釋放了，又見到了陽光的小戴。」「謝謝妳，辛苦了。」「你真的很棒，放輕鬆打享受比賽。」「繼續努力變成比優秀還優秀的運動員吧！」「比賽本來就有輸有贏，妳已經是最棒了。」「謝謝妳讓世界看到台灣！」

關鍵字： 蘇迪曼盃

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／鄭凱文拋球被罵後一週！2度向球迷鞠躬

伊谷達拉讚柯瑞史上第2強　嘴綠不屑外界質疑勇士一哥：懂啥

中華白新世代5長人　齊聚改造盼接班台籃支柱

中職／看不到桃猿與統一轉播　球迷要捍衛收視權益

中華白16名國手挑3年　帕克：他們將是國家隊未來

小熊終結者打擊站「海邊」　轉播單位看傻笑翻天

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢適時安打　4局桃猿7比0兄弟

2王柏融1安、杉谷拳士雙響　火腿勝樂天

3大都會浪人坐uber 2小時上大聯盟

4大王7下保送帶動4分大局　火腿領先樂天

5華南少棒新北、台中24日爭四強

熱門新聞

1鄭凱文拋球爭議後一週！2度向球迷鞠躬

2小AI讚柯瑞史上第2強！嘴綠不屑質疑

3中華白新世代5長人 接班台籃支柱

4看不到猿獅轉播　球迷要捍衛收視權益

516國手挑3年　帕克找齊男籃未來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

跆拳道美國公開賽 大會掛我國國旗遭大陸隊抗議

王威晨判斷方向錯誤，讓陳重羽的安打送回隊友，獅隊拿下第一分 | 05/14 統一 vs 兄弟 五局上

索沙大殺四方，連續10場優質先發，投手三冠王持續獨領風騷 | 05/21 富邦 vs 統一 賽後

中華職棒30周年05/014~05/19精彩投打(投手篇)

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366