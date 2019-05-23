蘇迪曼盃／爆冷輸球球迷滿滿打氣　戴資穎：盡自己最大努力

▲戴資穎抒發心情。（圖／翻攝自戴資穎IG）

體育中心／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽22日小組賽中，中華隊以2比3不敵南韓後，其中關鍵女單的世界球后戴資穎，卻爆冷三局遭到南韓17歲新秀逆轉，也成為爆冷賽事，戴資穎23日在自己粉專寫道，「加油盡自己最大的努力。」

第2點女單戴資穎對上目前排名50的安世英，首局戴資穎順利以21：14拿下，第二局落後追至一分差還是以18：21讓出，決勝局更是一度以10分落後，連續化解4個賽末點，最終戴資穎16：21遭到逆轉落敗，也成為本屆最大的爆冷賽事。

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中華隊第3點男單周天成拿下後，女雙和混雙未能守成，就以2比3輸給南韓，以分組第二晉級八強，24日將對上印尼。戴資穎在經過一夜沈澱之後，23日一早在粉專和粉絲喊話，「謝謝你們滿滿的打氣私訊，時常不放過自己，是我督促自己的方式，只是也常常過了頭，讓自己不開心..。」

戴資穎寫道，「今天繼續努力，明天11點對印尼，加油盡自己最大的努力。」另外，前一天輸給南韓之後，一哥周天成也曾在粉專錄製影片，希望大家能夠支持為國出征的選手，「大家都是戰士。」

戴粉也紛紛留言打氣，「壓力釋放了，又見到了陽光的小戴。」「謝謝妳，辛苦了。」「你真的很棒，放輕鬆打享受比賽。」「繼續努力變成比優秀還優秀的運動員吧！」「比賽本來就有輸有贏，妳已經是最棒了。」「謝謝妳讓世界看到台灣！」