打擊數據皆寫下生涯最差　前明星球員岡薩雷茲遭到DFA　

▲岡薩雷茲各項數據都是生涯以來最低。（圖／達志影像）

記者蔡名翔／綜合報導

克里夫蘭印地安人隊近日將昔日強打「CarGo」岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）指定讓渡，空缺的名額將由捕手哈斯（Eric Haase）補上，印地安人有7天的時間可以決定要將岡薩雷茲交易，或是將其釋出，屆時如果選擇釋出將會是繼拉米瑞茲（Hanley Ramirez）後，印地安人第二個遭到釋出的前明星球員。

33歲的岡薩雷茲今年離開待了10年的洛磯隊，在將近一整個冬天的乏人問津後，開季前選擇以小聯盟合約加盟印地安人，不過卻找不回過去的身手，出賽30場僅繳出 .210 / .282 / .558 的難看成績，除了上壘率外，其餘皆寫下12年來的新低，明顯不符合球隊當初的期望，因此遭到指定讓渡。

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這位3屆全明星、3屆金手套的老將在2016年拒絕洛磯開出的3年4500萬提前續約的條件，選擇以短約續留，期待能再拚一張大合約，無奈接下來兩年各項打擊數據陷入低潮，讓他不僅得不到期望的長約高薪，僅得到印地安人開的小聯盟合約外帶大聯盟激勵獎金。

印地安人有7天的時間決定是否交易岡薩雷茲，或是將其釋出，如果屆時球隊選擇釋出，岡薩雷茲就會球隊是繼拉米瑞茲後，第二個遭到是出的前明星球員，據外媒報導指出，岡薩雷茲目前傾向遭到釋出，在自由市場尋找適合他發揮的球隊。

▼岡薩雷茲今年離開待了10年的洛磯隊。（圖／達志影像／美聯社）