中職／桃猿動紫趴　夕陽武士「全台」上陣

▲夕陽武士為桃猿動紫趴表演。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿全猿主場主題趴「新光動紫趴」將於5月31日至6月2日(日)登場。6月1日動紫繁星宇宙登場，賽前15時20分在超級霸舞台邀請夕陽武士為全猿表演。

夕陽武士（Sunset Samurai)來自台灣高雄，成立於2013年夏季，為台灣獨立音樂樂團，其成員由主唱黃聖峰、吉他手王立德、貝斯手高晢軒及鼓手王人賢所組；音樂類型為全台語創作。

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2015年夕陽武士得到台灣原創流行音樂大獎河洛語組佳作丶2015年入圍第6屆金音創作獎最佳新人(團)獎丶2018年榮獲貢寮國際海洋音樂祭-海洋獨立音樂大賞-海洋之星獎。

夕陽武士在台灣樂團繁星當中保有一點「台」，因為創團/作宗旨就是：「秉持著傳承的血脈與精神，用最美的語言—『台語』呈現最在地的聲音，唱出屬於台灣人的語言與故事，唱出屬於夕陽武士的搖滾風情」 。

週六新光動紫趴，夕陽武士邀請大家來聆聽他們的創作，感受台式的搖滾，週六午后唱出屬於夕陽武士的搖滾風情！

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