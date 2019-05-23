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蘇迪曼盃／八強對戰組合　中華24日碰全英賽男雙冠軍組合印尼

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▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 王齊麟、李洋,麟洋配 。（圖／CFP）

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 王齊麟、李洋。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽22日持續進行小組賽，中華隊以2比3不敵南韓後，確定以分組第二晉級八強，對手則是有著全英賽冠軍的男雙組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）的印尼。

中華隊分在第一檔次的C組，首戰以3比2擊敗香港後，確定晉級八強，不過22日對上南韓，男雙李洋／王齊麟直落二拿下後，2點女單世界球后戴資穎意外敗給17歲天才少女安世英，男單周天成順利以直落二先聽牌，不過中華隊女雙和混雙沒能守住。

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▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

最終中華隊就以總點數2比3落敗，以分組第二晉級八強，將要對上其他分組的第一名，第一檔次其他組別晉級部分，A組第一為日本、第二是泰國；B組第一印尼、第二是丹麥；C組第一南韓，第二是中華隊；D組第一是大陸、第二則是馬來西亞。

根據抽籤結果，中華隊將在24日上午11點對戰印尼，八強對戰組合如下：

5月23日18：00大陸對上丹麥

5月23日18：00南韓對上泰國

5月24日11：00中華對上印尼

5月24日11：00馬來西亞對上日本

中華隊的對手印尼，本屆排出亞運男單金牌的喬納坦（Jonatan Christie）以及在新加坡公開賽闖進決賽的金廷（Anthony Sinisuka Ginting），以及全英賽冠軍的印尼組合阿赫桑／塞蒂亞萬，印尼在小組賽以4比1擊敗英格蘭，再以2比3輸給丹麥，不過根據積分計算，印尼以分組第一晉級、丹麥第二。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

關鍵字： 蘇迪曼盃

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