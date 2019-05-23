大賈索動手術無緣8月世界盃　東京奧運仍有機會出賽

▲賈索無緣出賽世界盃。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

38歲的「西班牙鬥牛士」大賈索(Pau Gasol)在本季與馬刺達成買斷協議後，隨即加盟了公鹿，不過他只為密爾瓦基出賽3場，就進行了骨折手術賽季提前報銷，近期接受採訪也表明自己因為傷勢困擾，將不會出戰8月在中國舉行的世界盃，但只要能晉級東京奧運就還有出賽可能。

賈索從馬刺轉戰公鹿，原先是期盼能帶給年輕的公鹿軍團帶來老將經驗，不過他卻因為左腳傷勢動了骨折手術，只打了3場就報銷，也因為如此賈索在近期受訪時表示自己無法為國家隊出賽，「我已經完成了手術中最糟糕的部分，現在很期待盡快恢復並開始在健身房訓練，不過我的傷勢不允許我和國家隊一起參加世界盃，我只能給他們支持祝他們好運。」

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儘管在8月的世界杯賈索無法出戰，但他仍有望再披國家隊戰袍，「今年夏天很艱難，因為我本來希望加入國家隊，對我來說國家隊一直很重要，我一直很自豪能夠進入國家隊並取得成功，我希望我們有參加奧運的資格，這樣我就可以繼續和國家隊一起參加比賽。」

自從2001年開始，賈索就開始為西班牙國家隊征戰，過去曾7次在歐錦賽中率隊取得前3名，其中在2009、2011、2015年拿下了冠軍，更是歐錦賽的歷史得分王，另外賈索在2006年還率隊奪下世錦賽(世界盃前身)冠軍，並且榮獲當屆MVP，同時還在2008以及2012年奧運奪下銀牌，是西班牙國家隊最重要的人物，不過東京奧運有可能就是賈索國家隊生涯的最後一站，因為屆時他已經39歲，對於體能的消耗非常大，可能就此卸下國家隊戰袍。

▲賈索是西班牙國家隊的靈魂人物。（圖／達志影像／美聯社）

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