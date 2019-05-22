中職／楊志龍上半季報銷　陳琥周日重返一軍先發





▲陳琥。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟先發投手黃恩賜近期表現不佳，本周下二軍跳過一次先發，總教練伯納22日賽前透露，陳琥將在周日升一軍預備先發，黃恩賜預計待滿10天即會重返輪值。

黃恩賜本季前4場先發，共20.1局投球，丟了4分，防禦率2.61，不過最近4場比賽表現不佳，尤其是5月12日對桃猿，投3局丟8分，5月18日面對富邦悍將，投3.2局丟6分。

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黃恩賜近期狀況不佳，兄弟將他移出一軍名單，而本周面臨5連戰賽事，將讓陳琥上一軍。陳琥本季自二軍出發，出賽7場，包括5場先發，戰績4勝0敗，防禦率2.51。

至於肩傷下二軍的楊志龍，伯那透露，上半季歸隊有難度，「初步評估是有發炎狀況，按照目前的復健進度，希望他可以在下半季初就歸隊。」目前兄弟輪值除了2洋投萊福力、艾迪頓，本土則為蔡齊哲、陳琥、王奕凱。

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