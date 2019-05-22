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玉山盃／新北輕取宜蘭　王彥程傷後找回球速再拚U18

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▲玉山盃，新北市黃振武、王彥程、邱志恆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，新北市王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／宜蘭報導

玉山盃全國青棒錦標賽22日開打，A組預賽第一場賽事，新北市以10比0提前在8局「扣倒」宜蘭縣，搶下首勝，王牌左投王彥程投2局小試身手，無失分且企圖找回球速提升信心。

新北市全場掃出15支安打，王順和3安打包含1支二壘安打，跑回3分，劉予承、蔡佳諺、何恆佑都演出2安打，其中劉予承貢獻4打點最亮眼。新北市共動用5名投手，黃震武3局無失分，王彥程接替兩局，奪2三振，未被敲出安打，李慶隆、林子崴、曾宥睿各負擔1局。

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新北市去年玉山盃奪亞軍，左投林子崴記者會喊出目標要重返榮耀，王貞治盃新北市冠軍戰遭桃園市逆轉錯失代表中華隊的機會，經過不到兩週調整再出征玉山盃。

▲玉山盃，新北市邱志恆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，新北市邱志恆。（圖／記者楊舒帆攝）

總教練周宗志表示，「上禮拜原本有兩場練習賽，因北部下雨少打一場，所以利用這一場讓投手群實戰調整一下。王貞治盃打完，針對守備加強，（冠軍戰）被逆轉後，回來幾天球隊氣氛不是那麼好，經過一禮拜調整，也有幫球員心理建設，玉山盃還有機會爭取冠軍，希望他們趕快把心情整理好來面對這次比賽，目前看來心情調適不錯。」

主砲邱志恆首戰排第4棒，之前打擊狀況不理想，王貞治盃沒有參賽，但最近調整不錯，周宗志說，「他爭取到高三最後比賽的機會，這次比賽就設定他跟岳政華當中心棒次。」邱志恆此戰3打數1支二壘安打，貢獻3打點，有1次四壞球保送，至於「二刀流」的岳政華，這次玉山盃野手出賽比重會較多，但也不排除決賽有可能登板，他此戰扛第3棒有1支三壘安打帶1打點。

去年U18完投勝日本的左投王彥程，年底受肩膀不適所苦休息一段時間，木棒聯賽、東岸聯盟持續調整，但起伏比較大，此戰投2局，飆出最快139公里，周宗志說，「他現在欠缺的是自信心，看練習賽還有王貞治盃是有比較好，這場球速回來，應該會讓他自信心提升。」

王彥程則說，「玉山盃以團隊為重，最近有點感覺回到高一時期沒有信心的自己，受傷也有影響，動作跑掉也擔心復發，教練告訴我能投出球速表示有恢復了，要我不要怕。」今年高中畢業的他，希望能參加U18世界盃，因此玉山盃得把最好的狀況再調整回來。

宜蘭縣由中道中學代表，此戰第二任投手林宣德高中畢業後將進入海軍陸戰隊，玉山盃將會是棒球生涯最後的出賽機會，他此戰中繼4局，總教練黃郁倫鼓勵他入伍前盡力表現。

▲玉山盃，新北市黃震武。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，新北市黃震武。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒新北市宜蘭縣

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