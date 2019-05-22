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蘇迪曼盃／麟洋配打頭陣直落二南韓　中華隊搶下關鍵第1點

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▲▼全國羽球團體錦標賽5月5日開打　戴資穎、周天成領軍開戰 王齊麟(左)、李洋(右).麟洋配 。（圖／中華羽協提供）

▲王齊麟(左)、李洋(右) 。（圖／中華羽協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽22日持續進行小組賽，中華隊確定已經晉級八強，22日上午11點對上上屆冠軍的南韓隊，爭取分組第一，中華隊排出第1點男雙李洋／王齊麟對上催率圭／徐承宰，最終「麟洋配」掌握比賽節奏，以直落二（21：15、21：13）先搶下勝利。

目前世界排名26位的李洋／王齊麟今年合拍以來收穫三座冠軍，世界羽聯（BWF）更認為他們是中華隊這屆蘇迪曼盃是否能衝擊四強的關鍵，對上南韓關鍵之戰就扛下第1點，對上46位的催率圭／徐承宰，雙方過去從未交手過。

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本次交手第一局一開始雙方都出現發球犯規，南韓回擊掛網，雙方2平，多次攻擊找向李洋，不過南韓回擊掛網加上失誤，麟洋配7：3，王齊麟回擊出界，南韓連要2分，王齊麟重扣得分，李洋進攻9：5，南韓回擊掛網，麟洋配11：6。

中華隊出現3次發球犯規，不過對手也發球失誤加上回擊出界，麟洋配13：7，李洋連續三板殺球得分，不過中華隊又發球失誤，王齊麟下殺讓對手難反應，李洋網前攻擊，56拍回來後李洋掛網，南韓連追4分，王齊麟直線進攻，李洋失誤被追至4分差，不過麟洋配21：15先拿下。

第二局南韓發球犯規，李洋防守壓在對角、王齊麟斜線攻擊3：1，李洋回擊球拍斷線掛網，南韓回擊拍飛，麟洋精彩防守讓催率圭失誤，王齊麟蹲地救球，李洋也撲地救球，可惜下一板來不及，李洋貼網球，王齊麟網前挑讓南韓撲地不及，麟洋拉開比分11：6。

南韓回擊出界，李洋進攻得分13：7，雙方都發球失誤，李洋回擊掛網，催率圭回擊出界，麟洋配7分領先，王齊麟進攻讓南韓有些失誤掉分，可惜李洋掛網，徐承宰回球拍飛，南韓回擊掛網，李洋拿下賽末點，麟洋配以21：13直落二勝出，拿下第1點。

中華隊第2點女單排出世界球后戴資穎，對上17歲小將安世英、第3點男單為一哥周天成對上李東根、第4點女雙張淨惠／楊景惇對上張藝娜／孔熙容、第5點混雙則是曾敏豪／謝沛珊對上世界排名12的徐承宰／蔡侑玎。根據賽事規則，小組賽攸關積分，因此無論勝負5點都須全數打完。

關鍵字： 蘇迪曼盃

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