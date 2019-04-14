NB台新女子馬萬人開跑！徐佳瑩首挑戰10K　傅淑萍半馬封后

▲2019 Taishin Women Run Taipei 。（圖／中華民國路跑協會提供，下同）

體育中心／綜合報導

由台新銀行冠名贊助、國際知名運動品牌New Balance獨家合作的「2019 Taishin Women Run」，14日清晨於臺北市政府前廣場開跑。從2011年首屆女子半程馬拉松以來，臺北女子半程馬拉已是亞洲三大女子馬拉松盛會之一，今年也有多達來自30國、近800外籍跑者報名，儼然成為國際女子馬拉松指標賽事。

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臺北市政府體育局局長李再立、台新銀行環貿經融處副總經理蘇韻琇、New Balance Taiwan臺灣區總經理楊涵雲和中華民國路跑協會理事長范姜瑞一同鳴槍後，約15000名女孩從臺北市政府前廣場開跑，李再立局長及范姜瑞理事長也相約向女孩們喊話，要女孩們跑出自信，展現姊無畏精神。

今年賽事邁入第2屆，完賽獎牌再升級，採用施華洛世奇®水晶點綴玫瑰獎牌，還加贈玫瑰專屬號碼布扣，襯托每位女孩都嚮往的美麗。就連台新銀行環貿經融處副總經理蘇韻琇都親自下場跑21K，希望能跟跑者們跑在一起，跟著大家挑戰自我！

今年除了用Gogoro作為前導車響應環保外，衝線處也安排「守護小天使」為體力透支的女孩們安全把關。抵達終點後，跑者們能透過台新攤位臉部辨識系統找到賽道中被捕捉的身影，並設有更衣室讓跑者安心換裝，還更推出按摩區、梳妝區、伸展體驗課程、有氧拳擊體驗課程，以及10KM、21KM美髮區，要所有女孩都能用最完美的姿態離開終點大佳河濱公園。

▼「Lala」徐佳瑩。





2019 Taishin Women Run最終10K與21K冠軍分別由余亭緣、傅淑萍以41分07秒、1小時21分45秒稱后，2016年曾擔任女子馬拉松配速員的余亭緣說，女子馬給人的感覺很不一樣，從賽前熱身到終點，身邊都是女生，也勾起自己的少女心。

▼余亭緣 。

至於長跑名將傅淑萍則表示，就像賽事主題「姊無畏」精神一樣，現在都是帶著快樂的心去跑步，畢竟跑步是一輩子興趣，不管身體狀況好外，都要開心地一直跑下去。

而人生首次挑戰10K的創作才女「Lala」徐佳瑩，順利以1小時30分54秒完賽，「我終於知道為什麼會有那麼多人愛上跑步，在跑步的過程中，也是在跟自己對話，真的很謝謝主辦單位 舉辦這次賽事。」完成人生里程碑後笑稱，跑完後一心只想趕快洗澡。

▼傅淑萍 。