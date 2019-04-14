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新加坡公開賽／混雙世界第一四強止步　五單項決賽都沒大陸

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▲▼ 中國羽球選手鄭思維 黃瓊雅 。（圖／CFP）

▲鄭思維、黃瓊雅 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽14日進行各項最後決賽，其中女單將由世界球后戴資穎出戰日本奧原希望，不過本站賽事中，混雙世界第一的大陸組合鄭思維／黃雅瓊四強輸給泰國組合德差蓬（Dechapol PUAVARANUKROH）／沙西麗（Sapsiree TAERATTANACHAI），也宣告五單項中沒有一組是大陸。

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在14日進行的各項4強賽事中，戴資穎在先讓出首局後，連續化解五個賽末點，逆轉擊敗日本山口茜，奧原希望則是直落二擊敗印度頭號女單辛度、男單一哥周天成三局大戰不敵印尼金廷(Anthony Ginting)，另一頭，丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）在16：6的優勢中，仍遭桃田賢斗逆轉直落二落敗。

不過本站晉級決賽的五單項中，罕見沒有任何一組大陸選手或是組合，其中混雙世界第一的鄭思維／黃雅瓊4強遭到泰國組合直落二，吞下生涯交手首敗、大會第二種子的男雙組合李俊慧／劉雨辰也遭印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）直落二，女雙劉玄炫／夏玉婷也遭南韓組合金慧貞／孔熙容直落二。

而大陸男女單，在本屆最佳成績為諶龍和蔡炎炎都在8強止步，林丹則是在首輪退賽。

關鍵字： 新加坡公開賽
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