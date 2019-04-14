影／蔡奕玄烏龍跑壘！陳傑憲安打變雙殺　黃甘霖：菜鳥

記者劉峻誠／台南報導

統一獅雖然在13日以9比6擊敗中信兄弟，中斷3連敗、阻斷兄弟7連勝，但過程中有許多瑕疵，包含5局下蔡奕玄的跑壘烏龍，讓陳傑憲的安打最後多了2個出局數。總教練黃甘霖說：「比賽裡面一定會有瑕疵，接下來就看要怎麼改進，以後再發生一樣狀況時，我們不要再犯錯。」

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13日5局上張志豪敲出外野的「平凡飛球」，原本是能夠輕易抓下出局數的，但二壘手楊家維、右外野手陳傑憲、中外野手江亮緯都看不到球，倒是離落點相當遠的蘇智傑快步衝了上來，最後這球行成三壘安打，黃甘霖說：「這是台南球場的特色，在天色要暗不暗的這個時間，右半邊很容易看不到。」

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5局下，統一6比3領先，滿壘時蔡奕玄選到保送，為獅隊擠回1分，之後陳傑憲敲出安打，送回二三壘上的高國慶以及陳重羽，但原本一壘的蔡奕玄衝過二壘後，認為自己來不及進壘，想要回二壘也來不及，面臨夾殺狀態。此時陳傑憲也趁勢上到二壘，蔡奕玄在迂迴之間，最後與陳傑憲同時站上二壘壘包，這時陳傑憲已經出局，沒想到只要死一個的局面，蔡奕玄突然又往三壘跑，讓兄弟成功以雙殺守備，化解統一攻勢。

黃甘霖今年希望倚賴蔡奕玄在游擊的守備能力，因此近期也讓他先發守游擊，談到蔡奕玄的烏龍跑壘，他希望以正面的角度來看，他說：「沒辦法啦，他是菜鳥，經過這次經驗之後他就知道了。」

▲統一獅蔡奕玄。（圖／記者楊舒帆攝）

