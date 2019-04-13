台灣紙飛機大賽空中霸主出爐　射到去歐洲一圓飛行夢

▲紙飛機大賽。（圖／Red Bull提供）

體育中心／綜合報導

2019 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽於今天台灣總決賽誕生空中霸主，本屆選手高手雲集，飛遠及飛久冠軍成績雙雙打破上屆紀錄，被現場觀眾戲稱一定是就讀『紙飛機系』；飛遠冠軍是由建國科技大學的陳逸棨以38.7公尺奪冠，來自臺灣科技大學的彭楷宸以空中停留長達9.65秒拿下飛久項目冠軍。

花式冠軍則由屏東科技大學的吳冠璋獲得評審青睞，榮獲線上投票最高分成功晉升。獲勝的3名台灣冠軍，將前往Red Bull奧地利薩爾斯堡的Hangar–7（7號停機棚），參加Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽全球總決賽，與來自超過60個國家頂尖飛行員競爭，爭奪飛行最遠、最高、最花俏的空中霸主稱號！

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今日於松山文創園區舉辦的2019 Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽台灣總決賽，全台飛行員來勢洶洶，先前已於全台18個校園舉行資格賽，超過千位飛行高手挑戰手腦並用的紙飛機大賽，最終自北中南區域賽晉級的70位選手展開空中爭霸戰，現場吸引上百位觀眾到場見證。

▲紙飛機大賽。（圖／Red Bull提供）

建國科技大學的陳逸棨於飛遠項目的最後一位登場，在預賽就有好成績的他，在現場規劃40公尺長的賽道上，飛出38.7公尺的最遠成績。上屆賽事建國科技大學的同學們就曾參賽並且得名，因此今年系主任和院長主動號召同學一同報名，陳逸棨和其他7位同學在期間時常透過下課時間一起準備和討論要訣，發現飛遠技巧除了要摺出扎實的紙飛機結構外，更講究丟的技巧和穩定性，最終由陳逸棨同學拿下勝利，也分享得獎心情：「這次院長帶我們一起來比賽，花了一兩個月時間準備，大家一起研究討論的過程很有趣，沒想到第一次參賽會拿到這麼好的成績，爸媽都覺得很不可思議，居然玩紙飛機可以玩到出國比賽！」，即將面臨世界總決賽，陳逸棨同學表示會再跟師長和同學研究、做好準備，希望可以拿回冠軍。

來自臺灣科技大學的彭楷宸，上屆紙飛機大賽曾進入前10強，今年也邀幾位同學一起參賽，經歷一番摩拳擦掌的準備，本屆選擇參賽兩個飛行項目，都有成功晉級，原本對飛遠較有信心的他，沒想到在飛久項目奪冠，坦言很意外，彭楷宸同學表示：「飛久項目在摺紙上其實大家摺的都很像，變化不會太大，但丟躑技巧需要多磨練，才能丟出能夠在空中盤旋較久的時長。」即將前往奧地利參賽，彭楷宸同學認為自己出發前最重要的準備是，吃飽睡飽不要生病。花式飛行本屆僅開放線上競賽，由評審團：知名Youtuber團隊『上班不要看工作室』，及Red Bull 籃球運動員林書緯共同評分，最終由屏東科技大學的吳冠璋脫穎而出，吳冠璋在花式飛行的影片中，透過丟躑紙飛機一次進洞的設計，令評審印象深刻，認為不僅符合紙飛機的設計和丟躑技巧，簡單一分鐘一鏡到底的影片更清楚呈現要表達的創意。吳冠璋透露：「我在前置構想上花了很久時間，一直沒有想法，後來做夢夢到這個靈感，就執行了，但是為了成功一躑入洞，我其實拍了一百多次才成功。」即將要前往奧地利現場進行花式競賽，讓吳冠璋大呼緊張，也認為需要重新構思創意才能呈現適合現場演示的效果。

▲紙飛機大賽。（圖／Red Bull提供）

Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽即將於5/16（四）-5/18（六）於Red Bull奧地利薩爾斯堡的Hangar–7（7號停機棚）進行全球總決賽，讓我們為代表台灣的飛遠選手陳逸棨、飛久選手彭楷宸和花式飛行選手吳冠璋三位冠軍喝采，期待與世界各地紙飛機界的高手較勁，成功奪下飛行王者之稱號！