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世界紙飛機大賽　台灣決賽4月13日松山文創園區

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▲紙飛機大賽決賽將在松山文創舉行。（圖／Red Bull提供）

▲紙飛機大賽決賽將在松山文創舉行。（圖／Red Bull提供）

體育中心／綜合報導

2019 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽即將起飛！本屆高手雲集，光在預賽階段的飛遠項目，就有4名台灣選手成績名列全球排行前10名中；在飛久項目，全球前10排名也成功搶佔2個席位，全台飛行員來勢洶洶！究竟誰能摺出地表最強紙飛機，成為台灣代表，一圓飛行歐洲夢？

本屆2019 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽巡迴北中南，共計開放了18個校園資格賽，超過上千參賽者，較勁飛得遠、飛得久和花式競賽，並將分別選出「飛遠冠軍」、「飛久冠軍」、「花式冠軍」 三個項目的高手，除「花式冠軍」將完全透過線上投票評分外，4/13（六）即將迎來「飛遠冠軍」、「飛久冠軍」的台灣冠軍選拔賽。獲勝的3名台灣冠軍，將前往Red Bull奧地利薩爾斯堡的Hangar–7（7號停機棚），參加Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽全球總決賽，與來自超過60個國家頂尖飛行員競爭，成為飛行最遠、最高、最花俏的空中霸主！

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▲紙飛機大賽決賽將在松山文創舉行。（圖／Red Bull提供）

▲紙飛機大賽決賽將在松山文創舉行。（圖／Red Bull提供）

本次資深評審團將邀請知名Youtuber團隊：上班不要看工作室，以及Red Bull 籃球運動員林書緯連袂擔綱。

時間：4/13（六）13:00
地點：松山文創園區，製菸工廠2F多功能展演廳

【關於Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽】
三年一度的世界賽事，參賽者只需要準備一張A4白紙、無限創意以及爆發的熱情，就有機會前往Red Bull奧地利薩爾斯堡的Hangar–7（7號停機棚）參加全球總決賽 ！與來自全世界的紙飛機代表爭取最高、最遠、最花俏的世界冠軍稱號！


 

關鍵字： 紅牛紙飛機
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