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清晨盃羽球／專業組開打　2位世界冠軍陳康、王曉理來台參賽

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▲▼ 世界冠軍王曉理。（圖／世界清晨盃提供）

▲王曉理。（圖／世界清晨盃提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

第48屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，13日開始進行最精采的專業組賽程，身兼中華民國羽球協會副理事長也是退役國手的現任全民羽協理事長吳宜倫表示，「今年來台參加的世界冠軍有2位，男子雙打世界冠軍陳康以及兩屆世界錦標賽女雙冠軍、三屆亞洲錦標賽冠軍的香港李寧隊的王曉理。」

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▼ 周天成教練鄭永成。

▲▼ 周天成的教練鄭永成。（圖／世界清晨盃提供）

清晨盃每年都會邀請世界冠軍以及多位國際國內退役選手一起來參與盛會，讓世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，成為大家懷念曾經共同揮汗的舞台，吳宜倫提到，1992年男子雙打世界冠軍和兩屆湯姆斯盃羽毛球團體冠軍陳康，參加了貴賓組男雙和50歲父子組雙打的比賽，王曉理更是參加專業組女子雙打及混合雙打。

另外專業組還包括曾經世界排名第二奪得多次公開賽冠軍的男子單打馬來西亞選手王有福、馬來西亞前國家隊選手李埏鉎、凌志輝，另一個世界排名第四來自印尼，現任基隆中學教練也是台灣一哥周天成的教練鄭永成，許多曾經代表台灣參加國際賽事的台灣羽球退役國手。

▼ 吳宜倫。

▲▼ 全民羽球協會理事長吳宜倫。（圖／世界清晨盃提供）

除了吳宜倫本身也是其中成員外，前台灣女單冠軍徐育齡、前台灣女雙冠軍並代表台灣參加兩屆奧運的選手蔡慧敏也都一起現身驗證自己對羽球運動的愛好與支持，希望能號召更多國人加入羽球運動的行列。

吳宜倫表示，「所有專業組的球員，都曾經經歷過專業運動員的訓練，現在有些是在擔任教練，有些從事其他行業，但大家對羽球的熱情不減，清晨盃成為大家每年可以一起相聚打球的機會，更讓這些專業選手懷念過去在競技場上拚搏的畫面。」

▼ 世界冠軍陳康。

▲▼ 世界冠軍陳康。（圖／世界清晨盃提供）

關鍵字： 清晨盃
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