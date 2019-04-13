三太子盃／謝政鵬對搭檔有義氣　不抱腿名將衝法網

▲謝政鵬和印尼搭檔朗卡特默契十足。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／台北報導

「雙打一哥」謝政鵬和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungkat)在台北網球中心舉辦的三太子盃挑戰賽4強落敗無緣決賽。賽後謝政鵬表示，兩人將繼續搭檔搶積分，以進入法網會內賽為目標奮戰。謝政鵬排名下週預計上升到68名，寫下台灣歷史新頁，但他有義氣表示，不會為了打大滿貫改和排名更高的選手搭檔。

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「也不是道義的問題，大滿貫沒有看得很重，跟對的人一起搭配比較開心，就打球的感覺吧。」謝政鵬表示兩人將繼續打挑戰賽，也不排斥挑戰ATP巡迴賽，對於大滿貫走一步算一步，順其自然。他也稱讚搭檔接發球非常好，可惜這次三太子盃場地並不是他最喜歡的，「要互相體諒、互相包容，有時候我的狀況好，有時候他的狀況好，大家都有不喜歡的場地。」

朗卡特也說：「台灣是我最喜歡的城市之一，搭檔把我照顧得很好。」謝政鵬透露，13日比賽後將帶朗卡特去買SONY耳機。

謝政鵬這兩年與朗卡特搭檔成績不俗，不僅成為台灣一哥，還不斷改寫台灣男網雙打排名新紀錄。他們今年在ATP250等級的索菲亞男網賽拿下亞軍，創下生涯最佳紀錄。他也透露兩人陪養出好默契的關鍵，「我跟每個人相處模式都一樣，真心當朋友出去玩，做什麼事都一起。」這次他帶朗卡特去晴光市場逛逛，也吃了台灣海鮮料理。

「我們從青少年時期就認識培養了友情，我們相信彼此，他可以幫助我的網球提升到更高層次，我也能幫他。一起經歷過很多比賽，建立信心和默契。」朗卡特說。