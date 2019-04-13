NBA季後賽大爆發　外媒點名這3人是潛力股

▲莫瑞。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

本季NBA季後賽即將開戰，而外媒也特別點名金塊的莫瑞(Jamal Murray)、籃網拉佛特（Caris LeVert）以及暴龍的西亞卡姆(Pascal Siakam)將是值得關注，有機會大放異彩的潛力股。

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金塊穆雷場均18.2分4.8助攻，在全隊僅次20.1分7.3助攻的約基奇（Nikola Jokic）。他擁有接管比賽的能力，11月曾對塞爾提克轟下48分，接下來也對太陽狂轟46分。上季金塊以西區第9飲恨沒能晉級季後賽，本季將是3年級控衛穆雷證明自己的首次機會。

▲拉佛特。（圖／CFP）



籃網拉佛特本季大突破，前14場比賽場均高達18.4分，可惜在11月遭逢腿傷3個月後才復出，幫助籃網例行賽第6種子作收。最後40場例行賽他場均13.7分，還需要一點時間重新找回狀態。不過4月對公鹿的兩場比賽中他都拿下24分，頗有復甦的跡象，對於籃網挑戰季後賽非常重要。

▲西亞卡姆。（圖／CFP）



暴龍前鋒西亞卡姆是最佳進步獎熱門候選人，去年他在季後賽使用率僅14.4%，但有兩場比賽得分上雙，生涯季後賽場均5.5分3.3籃板，今年預計將獲得更多上場時間。西亞卡姆不僅在進攻會有更多空間，他會幾乎能防守每個位置的對手，是頭號球星雷納德( Kawhi Leonard)身後重要的幫手。