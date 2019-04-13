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國中硬聯／新明林勁豪國三增快球速　欣賞林岳平霸氣

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▲新明林勁豪。（圖／學生棒聯提供）

▲新明林勁豪。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉縣報導

連兩戰扮演救援角色，新明林勁豪都在關鍵時刻穩定軍心，他擁有速球，還練了4種變化球，達到擾亂打者的效果。

新明12日在107學年度國中硬式聯賽8強賽與橋頭交手，林勁豪後援1局，飆2K，14日四強賽面對台中市中山，再度關鍵時刻登板，先發陳彥廷投到6局控球漸漸不穩，保送後林勁豪接替，當時1比1平手，有不能失分的壓力，雖然被敲1安打形成一、三壘有跑者，但最後仍順利守住，7局上隊友失誤後也連解決2棒沒丟分。林勁豪賽後表示，「我告訴自己，不要太急，一定要守下來，經過昨天那場有比較有信心。」

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林勁豪少棒時期就讀雲林縣文昌國小，青少棒選擇新明國中，跨縣市禁賽兩年後本屆國中硬式聯賽是他第一次也是最後一次國中硬式聯賽。升上國三暑假，他感受到自己球速變快，「教練一直教我，肌力也有訓練好。」球速增加讓他信心大增，不只具有130公里至133公里球速，還搭配指叉球、變速球、曲球及滑球等，最有自信的球種是指叉球。

林勁豪兒時跟著父親看棒球，就開始觀察國內外強投，國內的偶像是林岳平，林勁豪說，「因為他在場上很有霸氣。」國外的偶像是巨怪強森（Randy Johnson），他說，「因為強森的直球根滑球很強。」

關鍵字： 國中硬聯新明林勁豪
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