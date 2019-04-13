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新加坡公開賽／戴資穎超神假動作逆轉　山口茜救球不及連倒地

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▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

▲戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽13日進行各項4強賽事，其中女單世界球后戴資穎三局擊敗日本山口茜後，其中第二局，戴資穎更是連續化解5個賽末點，決勝局也是從落後反超，再度展現球后的強心臟。

戴資穎在對上山口茜的第一局原先4：0領先，但遭反超以15：21讓出，不過到了第二局，戴資穎網前掛網，讓山口茜先出現賽末點，不過山口茜連續掛網，戴資穎連追3分19：20，戴資穎挑對角，山口茜勉強回擊，不過戴資穎網前假動作，讓山口茜飛撲倒地不及追至20平。

請繼續往下閱讀...

戴資穎23：22領先，戴資穎網前挑球，山口茜重心有些不穩回擊，戴資穎下一球再近身攻擊，讓山口茜再次飛撲倒地，戴資穎24：22強心臟化解5個賽末點，扳回一城，頻頻送出假動作及美技，硬把戰線拉至第三局，山口茜則是來回調動體力消耗非常大，無奈躺地。

到了決勝局，戴資穎19：17勾對角，讓山口茜回應不及，最後山口茜掛網，戴資穎順利收下冠軍戰門票，而兩人這場高質量的比賽，山口茜在第一局展現強大的韌性，二三局戴資穎更是上演精彩的逆轉，最終以15：21、24：22、21：19勝出，也獲得全場球迷喝采。

網友看到影片也紛紛留言，「戴資穎總是能打出一場精彩的比賽。」「兩人都是很棒的選手。」「戴資穎控球實在太神奇了。」「小戴已是神等級了，堅持到最後永不放棄。」「小戴能完成驚天逆轉勝！山口茜都快哭了。」「小戴打得太棒了。」

戴資穎收下對決山口茜三連勝之後，接下來決賽將要對上印度辛度和日本奧原希望對決的勝方。

▼山口茜 。（圖／CFP）

▲▼2019馬來西亞公開賽,山口茜 。（圖／CFP）

關鍵字： 新加坡公開賽戴資穎
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