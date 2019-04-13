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影／兩人對決憋笑　陳冠宇解決王柏融「吐大氣」

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記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿12日起在主場迎戰千葉羅德海洋，13日進行3連戰第2戰，比賽於台灣時間下午1時開打。王柏融此役依舊扛第5棒，擔任指定打擊，6局首度對決同樣來自台灣的穀保家商學長陳冠宇，敲出左外野飛球出局，兩人對決一度憋笑，陳冠宇在解決大王之後，順利化解壘上有人危機，退場時也鬆了好大一口氣，釋放壓力。

這是兩人首度在日職例行賽正面對決，陳冠宇首球便投出143公里直球，形成1好球，下一球144公里直球為壞球，接著投出121公里曲球，形成2好球，取得球數領先，下一顆直球被王柏融逮中，敲出左外野強勁飛球，但遭到美技接殺，陳冠宇成功製造飛球出局，化解危機。

有趣的是，兩人今年1月初尚未赴日前一同出席記者會時，便透露相當期待對決，王柏融當時表示，若真的對決了，「應該會對學長笑一下」，看看對方有什麼反應。陳冠宇則笑著回應：「我會默默笑一下吧，然後再對他比YA ，很久沒有對到台灣打者，今年多了學弟王柏融，希望能夠多多在場上較勁。」

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今天終於正面對決，王柏融一上場就送給學長一個微笑，接下來前2球對決時，也可看到陳冠宇努力憋笑，最終順利解決學弟後，如釋重負，鬆了好大一口氣。

陳冠宇總計中繼2.1局被敲3安，送出2次三振、1次保送，僅失1分非責失，開季至今出賽4場，防禦率仍是完美的0。王柏融則4打數無安打，連2場無安打。

▲王柏融上場對決穀保學長陳冠宇，送了一個微笑。（圖／截自FOX）

▲王柏融上場對決穀保學長陳冠宇，忍不住嘴角上揚。（圖／截自FOX）

關鍵字： 王柏融日職陳冠宇北海道火腿千葉羅德海洋
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