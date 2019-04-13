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國中硬聯／台中中山再見暴投　桃園新明14日拼二連霸

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▲國中硬聯，陳彥廷、新明。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，新明陳彥廷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉縣報導

107學年度國中硬式聯賽四強賽，桃園市新明與台中市中山以1比1激戰到7局下，中山要命再見暴投，讓新明以2比1險勝，保住拚衛冕的門票，14日冠軍戰將與打破隊史佳績的新竹縣關西交手。

實力相當的新明與中山前6局形成投手戰，新明先發投手陳彥廷主投5局，僅被敲出3支安打，奪6次三振，只有1局上被邱冠維二壘安打掉1分，6局上投出保送後，由林勁豪接替，被敲安打形成一、三壘有跑者，這時新明抓到中山跑壘戰術，捕手快傳二壘阻殺跑者，回到正常位置守備後，林勁豪讓第4棒打者敲捕手上空飛球，化解危機。

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▲新明林勁豪。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，新明林勁豪。（圖／記者楊舒帆攝）

總教練黃湋志表示，「陳彥廷球速有出來，第1局難免緊張，林勁豪和黃冠倫都有在牛棚準備，後來穩下來，6局開始壞球偏多，第1個打者若沒有揮棒是保送，所以下一棒保送時就換林勁豪。」林勁豪前一戰8強賽也是關門守住勝利的投手，黃湋志提到，經過上一場比賽讓他信心大增，此戰後援2局拿下救援勝。

新明打線也受到中山先發投手陳勇良壓制，只有1局下靠著黃勇傳、呂東翰安打拿下1分，雙方1比1僵持不下，中山第4棒強打廖子仲滑壘不慎傷退，錯失6局建功的機會，第二任投手賴沅晏7局下保送後，又被短打上壘，再投觸身球保送，面對滿壘危機未能改善控球，再見暴投，勝利拱手讓出。衛冕軍新明面對冠軍戰，黃湋志強調，「全力以赴。」

▲國中硬聯，陳彥廷、新明。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，新明拚二連霸。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 國中硬聯中山
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