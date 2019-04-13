運動雲

> >

全壘打王戴維斯又開轟　運動家隊史最速10轟男

ETtoday運動雲

▲▼戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動家戴維斯為本季最快達成10轟的重砲手。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

奧克蘭運動家今（13）日客場挑戰德州遊騎兵，運動家靠著戴維斯（Khris Davis）在比賽後段平手時敲出陽春砲，終場以8比6逆轉擊敗遊騎兵收下系列賽首勝，戴維斯也靠著這發全壘打成為本季首位開轟數上雙的強打，算上此役是運動家開季第18場比賽，戴維斯也刷新隊史單季最快完成10轟的紀錄。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

▲▼安德魯斯（Elvis Andrus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德魯斯3分砲讓遊騎兵最多領先到5分。（圖／達志影像／美聯社）

此戰主場出賽的遊騎兵首局就取得2分領先，並且在5局下靠著貓王安德魯斯（Elvis Andrus）一發3分砲取得6比1領先，前5局遊騎兵先發史麥利（Drew Smyly）投得虎虎生風，不過在6上先被敲一支短程安打，隨即連續出現2次保送退場休息，接手的查維斯（Jesse Chavez）倒是很大方的讓運動家靠著安打以及高飛犧牲打把壘上跑者全送回來，該局運動家連追4分讓分差縮小到只有1分差。

▲戴維斯在平手時敲出致勝轟。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

7局上運動家勞瑞安諾（Ramon Laureano）先是用陽春砲追平戰局，8上戴維斯相中遊騎兵第4任投手馬丁（Chris Martin）投出的一記曲球，大棒一揮將小白球送出中外野大牆，讓運動家此役首度獲得超前，這發全壘打也是戴維斯本季第10轟，9上運動家再靠著連續3支安打再添1分，終場運動家以8比6逆轉遊騎兵。

本場比賽已經是戴維斯連續3戰開轟，前2戰面對金鶯的比賽戴維斯都繳出雙響砲的表現，3戰下來轟出5發全壘打、9分打點，除了暫居聯盟全壘打王外，也是最快達成雙位數全壘打的球員。此戰是運動家開季第18場比賽，戴維斯也成為隊史最快達成10轟的球員。

戴維斯目前繳出打擊三圍.265/.315/.706，外加10轟、19分打點。戴維斯在過去3個賽季都能繳出40發以上的全壘打，以目前才進行球季十分之一場的進度來看，他很有機會連莊美聯全壘打王。

關鍵字： MLB遊騎兵運動家戴維斯Khris Davis
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

熱門新聞

中職／想碰到球就開轟！張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

李宗偉自曝罹癌多次痛哭　因牙醫介紹來台治療靠看球賽熬過

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

曾仁和被釋出　陳品捷：有波拉斯不用擔心

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

讀者回應

﻿

最新新聞

1亞錦賽暖身　郭婞淳大運輕鬆摘金

2戴資穎三局再退山口茜　闖冠軍戰

3陳冠宇6局敬遠中田翔抓大王！

4奧圖維滿貫砲4戰5轟

5運動家戴維斯又開轟　隊史最速10轟男

熱門新聞

1張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

2葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

3李宗偉罹癌多次痛哭　牙醫介紹來台

4戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

5曾仁和被釋　陳品捷：有波拉斯不

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺！ ｜ 4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

場地濕滑，陳凱倫失誤讓跑者上一壘｜4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

藍寅倫單場5安5打點　桃猿18比4血洗統一

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366