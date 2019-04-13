全壘打王戴維斯又開轟　運動家隊史最速10轟男

▲運動家戴維斯為本季最快達成10轟的重砲手。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

奧克蘭運動家今（13）日客場挑戰德州遊騎兵，運動家靠著戴維斯（Khris Davis）在比賽後段平手時敲出陽春砲，終場以8比6逆轉擊敗遊騎兵收下系列賽首勝，戴維斯也靠著這發全壘打成為本季首位開轟數上雙的強打，算上此役是運動家開季第18場比賽，戴維斯也刷新隊史單季最快完成10轟的紀錄。

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▲安德魯斯3分砲讓遊騎兵最多領先到5分。（圖／達志影像／美聯社）



此戰主場出賽的遊騎兵首局就取得2分領先，並且在5局下靠著貓王安德魯斯（Elvis Andrus）一發3分砲取得6比1領先，前5局遊騎兵先發史麥利（Drew Smyly）投得虎虎生風，不過在6上先被敲一支短程安打，隨即連續出現2次保送退場休息，接手的查維斯（Jesse Chavez）倒是很大方的讓運動家靠著安打以及高飛犧牲打把壘上跑者全送回來，該局運動家連追4分讓分差縮小到只有1分差。

▲戴維斯在平手時敲出致勝轟。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



7局上運動家勞瑞安諾（Ramon Laureano）先是用陽春砲追平戰局，8上戴維斯相中遊騎兵第4任投手馬丁（Chris Martin）投出的一記曲球，大棒一揮將小白球送出中外野大牆，讓運動家此役首度獲得超前，這發全壘打也是戴維斯本季第10轟，9上運動家再靠著連續3支安打再添1分，終場運動家以8比6逆轉遊騎兵。

本場比賽已經是戴維斯連續3戰開轟，前2戰面對金鶯的比賽戴維斯都繳出雙響砲的表現，3戰下來轟出5發全壘打、9分打點，除了暫居聯盟全壘打王外，也是最快達成雙位數全壘打的球員。此戰是運動家開季第18場比賽，戴維斯也成為隊史最快達成10轟的球員。

戴維斯目前繳出打擊三圍.265/.315/.706，外加10轟、19分打點。戴維斯在過去3個賽季都能繳出40發以上的全壘打，以目前才進行球季十分之一場的進度來看，他很有機會連莊美聯全壘打王。