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國中硬聯／二刀流發威　關西陳祥霖猛打賞又先發勝

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▲國中硬聯，關西國中。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，關西國中。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉縣報導

新竹縣關西陳祥霖投打發威，扛第1棒掃3支安打，擔任先發投手4局無失分，率隊創隊史最佳成績，闖進冠軍戰。

陳祥霖首局雖有被安打，但製造雙殺，2局下又對首名打者投保送上壘，再度雙殺解危，投完4局只被敲1安打，5局下控球失準，連投2觸身球保送，短暫回穩飆K，但隨後又投四壞球保送，形成滿壘危機，關西決定投捕互換，鳳尼可上陣，守住勝利。

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總教練田家安表示，「陳祥霖是陣中二號王牌，前一晚就告訴他這場球交給他，這場比賽會讓他信心成長，而且他第1棒也扮演得很好。」不過他受限於身材，未來可能打擊會優於投手的發展，只是國中階段，讓他兩邊都發揮，他此戰演出猛打賞，還貢獻2打點。

陳祥霖表示，「平常心迎戰，只剩幾場，希望能有好表現，滿壘危機是因為手有傷動作開掉，本來想完投，沒有解決很可惜。」與鳳尼可投捕互換，兩人展現默契，都以當捕手的人為引導者。雖然教練認為他往攻擊發展，但他自己卻對投球比較有興趣，「因為比較刺激，想完成自己的目標。」

陳祥霖的偶像是目前在日職發展的王柏融，也因為王柏融而開始關注日職，他說「王柏融打擊力量很好，看日職感覺他們速度、敏捷度很好。」

關鍵字： 關西陳祥霖
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