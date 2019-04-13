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國中硬聯／新竹關西隊史首闖冠軍戰　田家安鼓勵追夢

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▲國中硬聯，關西國中。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，關西國中。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉縣報導

107學年度國中硬式聯賽四強賽，新竹縣關西靠著陳祥霖投打俱佳的表現，以7比1擊敗桃園市仁和隊史首度闖進冠軍戰，總教練田家安鼓勵，「追夢。」

關西保握2局上攻勢，趙佳誠安打後，吳永禎保送，陳祥霖安打先幫自己送回2分，張念祖短打安打，曾元熙二壘安打再添2分，帶著4比0的領先，鳳尼可5局上二壘安打帶動下再添2分，7局上後段棒次也發揮追加保險分。

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關西重砲范振宸此戰反而靜悄悄，4打數無安打還吞下3K，總教練田家安透露，「他給自己期望值太高，我鼓勵他，即使你吞4張老K也不會換下來，要他平常心。」

▲國中硬聯，關西國中。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，關西國中趙佳誠跑回分數。（圖／學生棒聯提供）

不過關西發揮團隊戰力，全場13支安打，尤其陳祥霖扛先發投手兼任開路先鋒，主投4.1局無失分，打擊也有猛打賞貢獻2打點。最大危機在5局下，陳祥霖控球不穩丟3保送滿壘，投捕互換，鳳尼可守著危機也有功。

關西曾在102學年度、105學年度闖進四強，不過都未晉級，本屆隊史首度闖進冠軍戰，總教練田家安說，「老四川盃開始，我們關關難過關關過，拿下冠軍，球員抗壓性有很大的成長，這幾場就可以看出來。連假期間我們也特別到台中、雲林移地訓練，校內沒有場地，就借場地加強守備，目前為止整體守備不錯。」

關西面對冠軍戰，田家安表示，「用平常心面對，我給他們的目標是8強，這次打破學長紀錄，我希望他們『追夢』，國中不留遺憾，把平常練習發揮出來。」他另外要感謝新竹縣棒委會主委上官秋燕和校長郭雅玲的支持，也期待新竹縣基層棒球能蒸蒸日上的發展。

▲國中硬聯，關西國中。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，關西國中陳祥霖。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 國中硬聯關西
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