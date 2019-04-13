運動雲

> >

梅登希望楚特成為Logo Man　大聯盟發文：2700萬分享就換

ETtoday運動雲

▲▼楚特（Mike Trout） 。（圖／路透社）

▲楚特 。（圖／路透社）

記者林育正／綜合報導

小熊隊「鬼才教頭」梅登(Joe Maddon)對天使隊「神鱒」楚特(Mike Trout)的實力和影響力讚不絕口，公開表示希望他成為大聯盟的”Logo Man”。而大聯盟官方反應迅速，立刻在推特放上楚特版本Logo，甚至跟球迷喊話「2700萬分享就換！」

「衛斯特(Jerry West)是NBA的象徵，大聯盟應該開始用楚特當標誌，他真的非常出色。看了幾年下來，他絕對擁有與眾不同的實力。當然邦茲(Barry Bonds)、小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)等人都很厲害，但楚特不一樣，他總是能扭轉戰局。除此之外，他是你遇過最棒的人，他有資格成為MLB的衛斯特。」

請繼續往下閱讀...

大聯盟Logo為打者的剪影，自1969年開始使用。有許多人認為上頭的打者就是名人堂傳奇球星基恩布爾(Harmon Killebrew)，不過設計師迪奧( Jerry Dior)卻曾在2008年接受《ESPN》訪問時否認。

聽到梅登的心聲，大聯盟官方立刻用楚特打擊的英姿概略做成新Logo，並且在推特上發文表示：「2700萬分享我們就換Logo！」目前楚特效力的天使隊正在和小熊進行系列戰，但楚特因鼠蹊部傷勢無法上陣。

關鍵字： 梅登楚特
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

熱門新聞

中職／想碰到球就開轟！張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

李宗偉自曝罹癌多次痛哭　因牙醫介紹來台治療靠看球賽熬過

曾仁和被釋出　陳品捷：有波拉斯不用擔心

驚訝曾仁和釋出　王躍霖想起返台前一年

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

讀者回應

﻿

最新新聞

1希曼尼茲首轟出爐

2王柏融續戰羅德　先發5棒DH

3不只佐佐木　國三怪物飆150吸睛

4孫興慜連攻入新球場歐冠、英超首球

5王柏融具一棒勝負能力　火腿優勢

熱門新聞

1張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

2葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

3李宗偉罹癌多次痛哭　牙醫介紹來台

4曾仁和被釋　陳品捷：有波拉斯不

5曾仁和釋出　王躍霖想返台前一年

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺！ ｜ 4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

場地濕滑，陳凱倫失誤讓跑者上一壘｜4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

藍寅倫單場5安5打點　桃猿18比4血洗統一

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366