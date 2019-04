梅登希望楚特成為Logo Man　大聯盟發文：2700萬分享就換

▲楚特 。(圖/路透社)



記者林育正/綜合報導

小熊隊「鬼才教頭」梅登(Joe Maddon)對天使隊「神鱒」楚特(Mike Trout)的實力和影響力讚不絕口,公開表示希望他成為大聯盟的”Logo Man”。而大聯盟官方反應迅速,立刻在推特放上楚特版本Logo,甚至跟球迷喊話「2700萬分享就換!」

「衛斯特(Jerry West)是NBA的象徵,大聯盟應該開始用楚特當標誌,他真的非常出色。看了幾年下來,他絕對擁有與眾不同的實力。當然邦茲(Barry Bonds)、小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)等人都很厲害,但楚特不一樣,他總是能扭轉戰局。除此之外,他是你遇過最棒的人,他有資格成為MLB的衛斯特。」

大聯盟Logo為打者的剪影,自1969年開始使用。有許多人認為上頭的打者就是名人堂傳奇球星基恩布爾(Harmon Killebrew),不過設計師迪奧( Jerry Dior)卻曾在2008年接受《ESPN》訪問時否認。

聽到梅登的心聲,大聯盟官方立刻用楚特打擊的英姿概略做成新Logo,並且在推特上發文表示:「2700萬分享我們就換Logo!」目前楚特效力的天使隊正在和小熊進行系列戰,但楚特因鼠蹊部傷勢無法上陣。

If we get 27 million RTs we will change our logo. pic.twitter.com/iFbVvWIkmX