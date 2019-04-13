梅登希望楚特成為Logo Man　大聯盟發文：2700萬分享就換

▲楚特 。（圖／路透社）



記者林育正／綜合報導

小熊隊「鬼才教頭」梅登(Joe Maddon)對天使隊「神鱒」楚特(Mike Trout)的實力和影響力讚不絕口，公開表示希望他成為大聯盟的”Logo Man”。而大聯盟官方反應迅速，立刻在推特放上楚特版本Logo，甚至跟球迷喊話「2700萬分享就換！」

「衛斯特(Jerry West)是NBA的象徵，大聯盟應該開始用楚特當標誌，他真的非常出色。看了幾年下來，他絕對擁有與眾不同的實力。當然邦茲(Barry Bonds)、小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)等人都很厲害，但楚特不一樣，他總是能扭轉戰局。除此之外，他是你遇過最棒的人，他有資格成為MLB的衛斯特。」

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大聯盟Logo為打者的剪影，自1969年開始使用。有許多人認為上頭的打者就是名人堂傳奇球星基恩布爾(Harmon Killebrew)，不過設計師迪奧( Jerry Dior)卻曾在2008年接受《ESPN》訪問時否認。

聽到梅登的心聲，大聯盟官方立刻用楚特打擊的英姿概略做成新Logo，並且在推特上發文表示：「2700萬分享我們就換Logo！」目前楚特效力的天使隊正在和小熊進行系列戰，但楚特因鼠蹊部傷勢無法上陣。