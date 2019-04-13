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新加坡公開賽／山口茜神反應回擊殺球　讓依瑟儂坐地苦笑

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▲▼ 2019全英公開賽,全英賽,山口茜。（圖／路透）

▲山口茜。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽12日進行各項4強賽事，其中世界球后戴資穎接著要對上日本山口茜，前一戰山口茜以直落二擊敗泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)拿下晉級4強門票。

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剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，8強賽三局擊敗成池鉉，將對上山口茜；山口茜則是擊敗同袍大崛彩、新加坡蔡惠珍，並遭遇依瑟儂，其中對上依瑟儂，山口茜先搶下首局後，雙方比數來到19：17。

依瑟儂斜線挑球，山口茜勉強回擊，有點失去重心，依瑟儂抓住機會想要殺球，不過山口茜反應超快，直接下意識自然反應下手回拍，反而讓依瑟儂想跳接卻反應不及坐地苦笑，山口茜自己也苦笑，最後山口茜順利拿下賽末點，也拿下晉級4強門票。

戴資穎和山口茜將要在4強賽再碰頭，雙方交手15次，戴資穎握有9勝近期2連勝，最近一次交手就是在馬來西亞公開賽決賽，戴資穎以直落二收下冠軍，預計13日下午2點出賽，如果順利擊敗山口茜，闖進決賽很可能對上印度頭號女單辛度或是日本奧原希望。

關鍵字： 新加坡公開賽
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