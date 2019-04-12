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三太子盃／莊吉生連2年止步8強　謝政鵬成台灣唯一希望

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▲莊吉生、謝政鵬／朗卡特。（圖／海碩整合行銷提供）

▲莊吉生。（圖／海碩整合行銷提供）

體育中心／綜合報導

「2019華國三太子國際男子網球挑戰賽」12日在臺北市網球中心繼續展開第五天的精彩賽事，「新台灣一哥」莊吉生連續兩年於單打八強止步，「雙打一哥」謝政鵬則是唯一僅存台將，將在雙打力拼週日決賽門票。

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莊吉生迎戰日本老將添田豪（Go Soeda），雙方首盤纏鬥至搶7，添田豪靠著穩定的底線率先搶下首盤，而莊吉生在進攻上過於急躁，頻頻發生失誤，最終就以6-7(3)、1-6連續兩年止步於8強。賽後莊吉生表示「今天表現不像昨天那麼出色，發球也有些狀況，真的蠻可惜的」。而莊吉生結束華國三太子盃賽事後，下週將至中國安寧參賽，隨後飛往韓國參加連續3站的ATP挑戰賽。

晚場壓軸賽事為精彩的「台灣內戰」，雙打頭號種子「A鵬」謝政鵬和印尼搭擋朗卡特（Christopher Rungkat）迎戰「雙J配」莊吉生/王宇佐，第二盤雙方鏖戰至搶七，「台印組合」一度以6-1領先，並握有五個賽末點，眼看比賽勝利已成囊中物，此時「雙J配」展現不放棄精神急起直追，甚至一度反超比數並握有盤末點，不過「台印組合」即時回穩，展現頭號種子的高水準實力，最終就以6-4、7-6(8)成功搶下4強門票。

賽後大家十分好奇「A鵬」如何與印尼搭檔保持好默契，A鵬笑著說「除了場上是戰友，場外也是好朋友」，兩人自青少年時期就維持不錯的交情，昨天也帶搭檔去逛晴光市場，體驗台灣美食與文化。而謝政鵬過去也曾是2016華國三太子盃雙打冠軍，對此則表示「會用平常心面對每一場比賽，希望週末能有更多觀眾球迷進場為我們加油！」

2018高雄海碩盃單打亞軍權純雨（Soonwoo Kwon）以7-6(6)、6-3直落二擊敗去年單打亞軍拉瑪納森（Ramkumar Ramanathan），將在四強迎戰奧地利好手諾瓦克。諾瓦克（Dennis Novak）以7-6(5)、6-3直落二擊敗日本名將杉田祐一（Yuichi Sugita）。最後一張單打門票則由烏克蘭好手斯坦高夫斯基（Sergiy Stakhovsky）搶下，斯坦高夫斯基苦戰三盤以7-6(3)、6-7(5)、6-4擊敗2017華國三太子盃單打亞軍伊藤竜馬（Tatsuma Ito）。

「荷奧組合」亞倫斯/維斯保恩（Sander Arends/Tristan-Samuel Weissborn）以2-6、6-3、11-9三盤後來居上，率先搶下週日的雙打決賽門票。

週六（13日）下午一點開賽，三場精彩賽事將決定出誰能取得週日決賽門票。由權純雨（Soonwoo Kwon）率先迎戰諾瓦克（Dennis Novak）；隨後日本老將添田豪（Go Soeda）對決斯坦高夫斯基（Sergiy Stakhovsky）。最終則由「台將唯一希望」謝政鵬和印尼搭擋朗卡特（Christopher Rungkat）力拼巴拉吉/埃利希（N.Sriram Balaji/Jonathan Erlich）。

▲莊吉生、謝政鵬／朗卡特。（圖／海碩整合行銷提供）

▲謝政鵬／朗卡特。（圖／海碩整合行銷提供）

關鍵字： 三太子盃
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