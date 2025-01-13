台鋼先發洋投不排除轉後援　洪一中談一考量觀察春訓

▲台鋼雄鷹領隊劉東洋、總教練洪一中出席開訓典禮。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／高雄報導

台鋼雄鷹總教練洪一中透露新賽季洋將布局，目前規劃4名洋將擔任先發投手，待春訓練習賽後，視情況可能調整為3名先發1名後援。

洪一中表示，今年找來的投手幾乎都是先發型，但轉換角色較有彈性。「先發要轉到後援比較容易，但救援投手要轉先發比較難。目前我們考量是全部以先發為主，如果春訓這些練習比賽效果不好，可能就會把一個調整到後援。」

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本土投手部分，洪一中提到球團已派遣謝葆錡前往澳洲職棒磨練，就是希望能勝任後援角色，「謝葆錡有一顆不錯的指叉球，面對打者揮空率蠻高的，只要他投得準一點，希望他能在後援有所發揮。」

洪一中回顧去年策略表示，球團第一年特意控制洋將出賽場次，就是希望給本土選手更多機會。「我們去年沒有把洋將使用次數用得那麼多，希望多給本土選手機會，因為第一年我也不期待有多好的成績，我們還是展望第二年、第三年。」他也感謝球迷對新軍的包容，「球迷本身也會替我們解釋，因為第一年嘛，對我們蠻厚道的。」

展望新賽季，洪一中坦言球隊將面臨更大壓力。「球迷對季後賽的渴望一定會越來越大，所以不可能再像第一年只以訓練為目標。我們要一步一步進入狀況，今年大家壓力會比較大一點，但只要球隊、後勤部分一起努力，做好自己的本分，把球隊凝聚團結起來，打進季後賽是有可能的。」

談到教練團配置，洪一中說明投手教練上、下軍互調的考量。「橫田久則投手教練在一、二軍跑了兩年，對所有投手都很了解，所以這部分我們很放心。」

台鋼開季6名洋將人選底定，先前已續約小野寺賢人、吉田一将、後勁（Bradin Hagens）、洋砲魔鷹（Steven Moya），並且網羅洋投石萬金（Spenser Watkins），前兄弟艾士特達成共識只剩細節待確認。