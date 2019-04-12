國中硬聯／仁和11：2大勝三民　隊史首闖4強

▲仁和隊史首闖4強。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

連續2年在國中聯賽硬式組打進8強的桃園市仁和國中，12日再接再厲，靠著林孟佶5局把關失2分，加上全場12支安打，以11比2擊敗花蓮縣三民國中，隊史首度闖進4強。

仁和曾在103與106學年度拿到第6名，也是本屆之前隊史在國中聯賽硬式組最佳成績，此次一路挺進，拿到隊史第一張4張門票，將與新竹縣關西國中一爭晉級冠軍戰的機會。

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12日面對三民，仁和派出林夢佶主投，5局被打4支安打，送出2次三振有2個保送，所失2分皆為自責分，在隊友火力支援下，完投5局幫球隊收下4強門票。

仁和在第1局就攻下2分，大局出現在第3局，連連安打加上對方守備不穩，一口氣灌進6分，4局上再拿1分，三民4局下奮力反擊攻下2分，避免提前結束，但撐不過5局。

仁和教頭曾偉誠表示，賽前設定的目標就是8強，就是要一路贏，但是要保持平常心，平時練習要求很嚴格，比賽就讓球員發揮平時練習水準。

曾偉誠說，仁和算是穩紮穩打的球隊，就算有狀況起伏也不會太大，這是球隊能一路打上來的原因，林孟佶每場投球都逼近投球數上限，算是勞苦功高。

▲林孟佶。（圖／記者洪偵源攝）