國中硬聯／枯燥乏味復健都值得　邱國洋盼看齊菊池雄星

▲國中硬聯中山邱國洋。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉縣報導

「復健很枯燥乏味呀，可是父母和教練一直鼓勵我。」邱國洋熬過國二時期肩膀受傷之苦，12日在國中生涯最後一次的硬式聯賽8強賽，繳出總教練藍文權評價「超過100分的表現」，找回昔日身手，也成為帶領球隊闖關四強賽的真英雄。

中山先發投手邱國洋完投6局，用67球，僅被敲出4支安打，有1次保送、2次三振，無失分，率隊以8比0提前6局就迎接勝利。他賽後檢討道，「比賽中段3、4局時控球有點不穩，有保送，教練提醒我動作方面，控球有比較好。」

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國二因左肩受傷，近一年都休息，邱國洋努力復健，「受傷之後，爸媽很勤勞地帶我去復健，洪（榮宏）教練背後也支持我，雖然枯燥乏味，但這些都是值得的。」邱國洋終於在去年12月復出，並在這場關鍵戰役投出傷後最長局數。

不只投球表現佳，打擊也有貢獻2安打帶1打點，總教練藍文權盛讚，「控球在預期內，又有打點，超過100分。」邱國洋則不好意思地說，「平常打擊沒什麼在練，安打是碰巧的。」小時候因過動被父母親送進棒球隊，邱國洋沒有在艱辛的棒球路上低頭，他想向同為左投的偶像菊池雄星看齊，「因為他的動作很穩定，球速也很快。」

▲國中硬聯中山邱國洋。（圖／學生棒聯提供）