最難超馬！百名勇者12日翻越武嶺　橫越台灣之心246公里

▲超馬勇者今(12日)晚將挑戰橫越臺灣同時也為漸凍病友募款。（圖／超馬協會提供）



體育中心／綜合報導

2019橫越台灣超級馬拉松，將於12日晚上七點展開！百名超馬好手將披星戴月，憑著自己的意志與步伐，從臺中港經南投埔里，翻越海拔3275公尺的武嶺，最終抵達太魯閣富世的終點，跑過這條長達 246 公里的賽道。本賽事是國內連續時間最長、困難度最高的一場超馬賽事，前後完賽時間差可達10小時以上，可見其挑戰程度！



本賽事中有246、165、110公里三組長距離組別，兩百多位參賽者，最長距離246公里的參賽勇者們便佔了近一半的人數。有來自香港、日本、中國、馬來西亞等34位跑者特地飛抵台灣參賽，其中香港的施性概、馬來西亞超馬代表吳少剛、還有來自日本的野本浩礼都是多次參加台灣超馬賽事的熟面孔。值得一提的是，曾參與過國內外知名賽事的新店真武山受玄宮「台灣超馬三太子」也將陪伴所有參賽者們一起挑戰這場艱難任務。



橫越台灣超馬246公里路線上關關都是挑戰，其中從台灣之心埔里一路爬升到清境的55公里，這是賽道中最困難的一段路程！今年特別安排這段55公里的團體賽，共有12之隊伍來挑戰。一山又一山的爬坡，非常適合團隊、跑友們一起來挑戰，需要的不僅是跑者的個人體能，更是需要夥伴間彼此扶持，這段路程將考驗夥伴彼此鼓勵支持的力量，只要全隊一起到達，就可以獲得南極探險英雄沙克爾頓獎勵。除了隊友，本賽事動員大規模人力，沿途共設23個補給站，安排將近百位工作人員，將挑戰連續工作46小時以上不停歇，協助跑者的達成目標。



「幫助漸凍人看一片藍天」募款活動至今邁入第六年，參與超級馬拉松運動的跑友們也悄悄地進行一件令人讚佩的事，陸續募集共新臺幣4,537,133元，讓漸凍病友不再24小時、365天只能瞪著天花板，而有機會用專案基金舉辦年度春遊，到戶外感受微風吹拂，到戶外看見白雲藍天。每一位跑者都曾在賽中面臨舉步艱難的低潮，而最能感同身受又能以強壯心態面對的人，就是不斷在逆境中前進的漸凍病友們。延續將超馬運動與慈善結合的傳統，邀請每位參賽者與親友擔任愛心大使，以行動支持在生命旅途中不斷奮鬥的病友，向前邁進的每一步都是一股力量。

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▲參賽者與近百位工作人員將挑戰連續工作46小時以上不停歇，一起達成壯舉。（圖／超馬協會提供）