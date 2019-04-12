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國中硬聯／超過100分的表現　中山邱國洋完投勝進四強

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▲國中硬聯中山邱國洋。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯中山守住危機。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉縣報導

107學年度國中棒球硬式聯賽12日展開8強賽，去年季軍台中市中山國中在6局打開大局一口氣灌進6分，由傷後復出的投手邱國洋完投6局帶領下，最終以8比0提前「扣倒」台北市重慶，連兩年叩關4強。

中山前5局打線關鍵時刻未串聯，只有在3局上靠邱冠維適時安打得1分，4局上先發投手邱國洋適時安打再下一城，他打下打點之後也穩定軍心，並持續在投手丘展現好表現，4局下製造雙殺守下得點圈危機，5局到6局結束只被敲1安打。

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中山6局上發揮一輪猛攻，廖子仲保送，吳庭萬掃出三壘安打，這時重慶也將先發投手林柏佑換退場，陳傑睿登板壓不住，高捷、張杰倫、戴柏丞安打串連，賴沅晏三壘安打也帶回1分，他再靠著黃宥幃安打跑回分數，此局中山共灌進6分，奠定勝基。

▲國中硬聯中山邱國洋。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯中山廖子仲跑回分數。（圖／學生棒聯提供）

中山先發投手邱國洋功不可沒，完投6局，用67球，僅被敲出4支安打，有1次保送、2次三振，無失分，攻擊也有表現2安打1打點，演出完投勝。中山總教練藍文權表示，「他直球和變化球的 控球表現都在預期內，積極進攻好球帶，打擊也有打點，表現超過100分。」

中山前5局未拉開，藍文權認為，「前幾局的安打較為分散，6局剛好得分機會時都有擊中球。」連兩年打進四強，中山期許突破去年季軍的成績，不過藍文全也說，「球員賣力比賽，過程中的奮戰精神是會一輩子記住的，比結果還值得。」中山前一次奪冠已經是82學年度，103學年度及106學年度都在四強賽敗陣，今年再拼睽違25屆的聯賽冠軍。 

▲國中硬聯中山邱國洋。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯中山邱國洋完投勝。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯中山邱國洋。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯中山連兩年進四強。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 國中硬聯邱國洋中山
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