國中硬聯／關西大勝中興10分　睽違2年重返4強

▲關西先發投手陳瑨安打打出提前結束的關鍵分。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

新竹縣關西國中12日遭遇南投縣中興國中，靠著3局下一波大局灌進8分，加上第二任投手陳祥霖有效壓制，以4局14比4提前結束比賽，拿下睽違2年的4強門票。

107學年度國中棒球聯賽硬式組，12日在嘉義縣立棒球場與稻江科大A球場兩地進行8強賽，稻江進行關西與中興之戰，接著是桃園市仁和國中與花蓮縣三民國中的交手。

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關西與中興在第1局攻勢都有斬獲，戰成2比2，中興3局上無人出局滿壘，關西因觸身球與暴投丟掉2分，變成2比4落後，不過在3局下就以大局超前。

3局下關西靠長打上三壘，跟著張念祖安打追回1分，中興也更換投手，換上前一場守成有功的徐稚富，接著曾元熙就敲雙殺打，但守備忽略得點圈跑者，關西跑回追平分。

接著關西又攻佔兩個壘包，輪到2017年U12國手趙佳誠打擊，掃出二壘安打拿下2分，接著關西再靠3支安打進帳4分，來到10比4領先。

4局上關西守住中興進攻後，4局下又一波攻勢，得到第13分時，再1分就打提前結束門檻，此戰先發投手陳瑨壘上有人掃出左外野安打，關西10分之差結束比賽。

關西教頭田家安表示，打到後面投手戰力有點吃緊，投手群手臂都有不舒服的狀況，已有拚打擊取勝的打算，陳瑨給自己太大期許，接替的陳祥霖表現稱職，做好教練團賦予的工作。

▲趙佳誠。（圖／記者洪偵源攝）