CBA／郭艾倫打鐵新疆2比0領先　周儀翔連2戰0分

▲郭艾倫。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

CBA季後賽4強，11日晚間新疆以109比100獲勝，連續兩場比賽攻陷遼寧主場取得2比0領先，有望橫掃晉級總冠軍戰。不過近2場比賽，台將周儀翔都只獲得個位數的上場時間，並沒有任何得分。

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遼寧賀天舉此役前5次出手三分球5投5中，不過郭艾倫全場僅23投7中拿下18分，攻下24分的小外援哈德森(Lester Hudson)卻也在第4節熄火，擁有NBA資歷的巴斯(Brandon Bass)更僅拿下不及格的13分。新疆方面頭號得分手阿不都沙拉木只拿到13分，不過季後賽才加入的費爾德(Kay Felder)繳出28分8助攻8籃板的全能表現，史托克斯（Jarnell Stokes）更有27分12籃板。

至於台將周儀翔，在這個系列賽沒有獲得太多表現機會。對上廣廈還有10多分鐘上場時間和個位數得分，這兩戰上場時間皆不到10分鐘，也都沒有得分進帳。

在CBA 7戰4勝的系列上，歷史上從未有球隊成功逆轉。而且接下來將回到新疆主場，根據中國媒體統計過去17年，遼寧只在新疆贏了3場比賽，要逆轉可說是不可能的任務。遼寧教練郭士強就表示，遼寧防守和籃板表現欠佳，因此讓對手打出許多反擊和快攻。

▲周儀翔。（圖／CFP）