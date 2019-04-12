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國王教練雅格遭開除　灰熊人事大變動教練、總裁都撤換

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▲灰熊教頭雅各、馬刺鄧肯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王教練雅格被開除。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

本季例行賽全部結束，國王儘管無緣季後賽，但他們卻打出了令人驚豔的一季，原先還有望重返季後賽，在有著光明前景下，國王總管迪瓦茲(Vlade Divac)卻發出重大宣布，他們已經將主帥雅格(Dave Joerger)開除。另外灰熊也開除了總教練畢克斯達夫(J.B. Bickerstaff)。

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國王本季以福克斯(De'Aaron Fox)為核心的情況下，表現相當出色，不僅團隊配合良好，更有著年輕的韌性，對決衛冕軍勇士更把他們逼到絕境後才分出勝負，在全明星賽前，國王戰績30勝27敗，看似有望自2005年後再度重返季後賽，不過明星賽後，戰績卻直直落，最終僅拿下39勝43敗的成績，以西區第9的排名被擋在季後賽大門外。

這是國王連續13季無緣季後賽，讓管理層失去耐性，在12日迪瓦茲就宣布開除總教練雅格。先前雅格與國王簽訂一份4年160萬美元的合約，在2017年將其合約延長至2019賽季，但如今合約還沒走完就遭到開除，可見雅格在本季雖然拿下39勝執教以來最多的勝場數，卻早已失去管理層信任。在雅格執教國王期間，一共拿下98勝148敗的成績。

迪瓦茲在聲明中表示，「在評估了這個賽季後，我們球隊必須朝著不同方向前進，才可以繼續進步，我代表整個王團隊感謝雅格的貢獻，並祝福他以後順利。」

另外灰熊管理層也進行大幅變動，曼菲斯官網今天宣布，將開除總教練畢克斯達夫，在他執教2個球季，一共僅拿下48勝97敗，勝率僅33.1％。上季他臨危受命擔任總教練後，曾遭遇19連敗，追平隊史第2長連敗紀錄，最終也只拿下15勝48敗的慘淡戰績，完全失去管理層信任，慘遭開除命運。

除了總教練下台之外，灰熊管理層也做出調整，威克勒(Jason Wexler)為新任營運總裁，負責監督和商業運營，原先的總裁華勒斯(Chris Wallace)與副總裁霍林葛爾(John Hollinger)則被降職為球探以及高級顧問。

▲畢克斯達夫(J.B. Bickerstaff)。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊主帥畢克斯達夫下台，連管理層都大幅變動。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA國王灰熊
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