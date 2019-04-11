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SBL／首輪璞園戰達欣　OJ vs OJ、陳堅恩與蘇翊傑「恩怨對決」

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▲▼強森（Orlando Johnson）、梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

▲梅奧（O.J. Mayo）對決強森（Orlando Johnson）。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

第16季SBL季後賽將在12日板橋體育館開打，衛冕軍璞園下半季13場比賽狂拿10勝，以賽季第3名成績作收，在對決第6名達欣的首輪四戰三勝制首輪賽事享有1勝優勢。2位NBA等級洋將強森（Orlando Johnson）、梅奧（O.J. Mayo）將上演「OJ vs OJ」，另外還有蘇翊傑與陳堅恩的「恩怨對決」，讓這個對戰組合充滿話題。

璞園本季對達欣6戰全勝

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為了明年職業化而做準備，今年SBL賽季增加一輪，也因此各隊例行賽增加到36場比賽，也就是說每一隊要更另外6隊碰頭6次。璞園與達欣為本季唯二有過6戰全勝橫掃的球隊，達欣專殺第7名無緣季後賽的台銀，璞園則是「達欣剋星」。

達欣後衛呂濟而表示，璞園輪轉、跑位非常靈活，帶來相當大的困擾，導致球隊在防守端必須全神貫注、用盡全力，一不留神就被開後門。而達欣總教練范耿祥則透露，雖然例行賽6場都是以輸球作收，但逐漸找到贏璞園的方程式，現在還不能透露，季後賽就能見真章。

OJ vs OJ

達欣與台啤是唯2整個賽季都沒換過洋將的球隊，身為2008年NBA選秀會探花，梅奧頂著SBL史上最高NBA選秀順位洋將光環，雖然開季歷經低潮，但適應聯盟節奏後逐漸展現宰治力，不講理的三分球，得分爆發力展現無遺，場均28分鐘出賽貢獻22.6分高居聯盟第一。

璞園開季打得完全不像衛冕軍，直到2012年NBA選秀會次輪第6順位的強森1月4日加盟後，才找到勝利方程式。場均22.3分輸出全聯盟僅次於梅奧，外帶9.4籃板、4.1助攻，入隊的前4場全勝，拿下單週最佳球員，第14週再次獲獎，無疑是璞園能夠從第6一路攀升到第3的關鍵。

有趣的是，兩人過去在NBA 3度交手都是由強森所屬球隊獲勝，來到SBL後4次交手也都是由強森所屬的璞園獲勝。這次系列戰達欣不僅要終止對璞園的連敗，梅奧也要力求拿下對戰強森的首勝。

▲▼蘇翊傑、陳堅恩。（圖／籃協提供）組圖

▲（圖左）蘇翊傑；陳堅恩。（圖／籃協提供）

陳堅恩、蘇翊傑「恩怨對決」

兩人在本季衝突不斷，3月份兩軍3度交手，蘇翊傑都有對陳堅恩「出拳」的舉動，這些影片被球迷整理後在網路上流傳，並且寄電子郵件到達欣球團抗議。3月14日球團以外界觀感不佳為由，自行對蘇翊傑處以1場的對內禁賽。

達欣高層當時表示，有跟蘇翊傑去了解狀況，他透露陳堅恩在場上小動作、言語挑釁不斷，才導致他情緒失控，但球團認為不管怎樣動手就是不對，因此還是必須給予處分。

關鍵字： SBL璞園達欣梅奧強森OJ蘇翊傑陳堅恩
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