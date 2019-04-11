國中硬聯／唱歌、戰呼還不夠　中興跳舞激勵士氣

▲中興國中球員在休息區跳舞。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／嘉義報導

青少棒與青棒賽事，球員在休息區唱歌炒熱氣氛很常見，南投縣中興國中不但又唱又伴奏，還跳起原住民傳統舞蹈來，球員笑說這是今年才發明的。

休息區唱歌是學生棒球賽事常見的情況，起源已經不可考，通常原住民球員個性開朗、活潑，常常扮演帶動士氣的角色，戰呼與歌曲也多半是原住民傳統歌曲或原住民歌手創作。

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「紅紅的太陽照在我臉上、使我的臉上充滿笑容...」、「每當我的心裡想起你的時候，嘿嘿嘿嘿....」、「我怕我沒有機會，和你說一聲再見～」這些旋律只要走進學生棒球的戰場，幾乎每隊都會唱。

中興國中也不例外，不過他們還加碼演出，當球隊攻勢連連，手牽手站一排跳起原住民傳統舞蹈，後來還換另一種跳舞方式，球員笑說，就是帶動氣氛，是今年才發明的。

投手徐稚富說，也不知道誰先帶起，大家很自然就手牽起來跳，也知道有些歌比自己年紀還大（尤雅的你不知我愛你1976年發行），這些都是帶動、鼓舞士氣的作法，球員都是一進球隊久了就會唱，但他坦承自己個性比較安靜，不像原住民隊友比較high，很少跟著唱。

棒球的休息區、板凳席可以唱歌，那麼籃球呢？其實規則沒有明文規定，有些球隊就有獨特的戰呼，但多是用來提醒戰術和防守，唱歌不是不行，只是幾乎沒有球隊這麼做。

只有對手罰球時，禁止任何形式的干擾，但規則有一條，裁判對規則無詳細解說的狀況，有權認定是否為干擾，如果籃球學起棒球這樣唱，就得視裁判如何認定。