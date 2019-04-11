運動雲

> >

國中硬聯／仁和晉級關鍵人物　吳誌珈一度壓力爆表

ETtoday運動雲

▲▼ 仁和國中吳誌嘉（持球棒者） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲吳誌珈。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

不論打擊或投球，吳誌珈是仁和國中能晉級8強的關鍵人物之一，但面對一度僵持的戰局，他一度承受不了壓力要自己走下投手丘，結果教練信任他沒換人，也投出攸關戰局的表現。

仁和與忠孝的16強賽戰況膠著，雙方你來我往，7局打完6比6，並進入突破僵局制，第8局雙方無功而返，第9局都開始發揮攻勢。

請繼續往下閱讀...

9局上仁和攻佔滿壘，高揚傑右外野安打拿1分，吳誌珈敲出穿越二壘防線的安打再添1分來到9局下，吳誌珈面臨滿壘危機，被對方靠犧牲打拿1分，但林盛恩投出再見三振。

仁和教頭曾偉誠表示，原本此戰吳誌珈不是排定的投手人選，但賽前牛棚熱身時，教練團感受他的鬥志，狀況也很好，直覺就列入預備登板的人物，果然關鍵時刻需要他。

吳誌珈也說，原本教練要他做上場的準備，以為只是說給他聽而已，沒想到真的在關鍵時刻需要自己上場，從正規的7局投到突破僵局的8、9兩局。

由於戰況僵持不下，吳誌珈透露，第7局一度要自己走下投手丘，他看到教練走向他，準備要把球交出去，但教練沒有換他的意思，只得硬著頭皮繼續面對忠孝打者。

「因為承受不住壓力了，只好想辦法調整好自己的呼吸，專心去投，告訴自己還有守備後面還有隊友，後來壓力也終於解放了！」

關鍵字： 國中硬聯仁和國中吳誌珈
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

熱門新聞

中職／張泰山重返味全龍　確定接任打擊教練

獨家／味全龍回鍋首任領隊　科技人吳德威出線

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／果斷強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

讀者回應

﻿

最新新聞

1戴資穎挺進8強碰南韓成池鉉

2王柏融差點首轟　單場2安火腿輸軟銀

3來台首場先發因雨延賽　里迪：難過

4仁和晉級關鍵　吳誌珈壓力爆表

5王柏融差點首轟　打在全壘打牆二壘打

熱門新聞

1張泰山重返味全龍　接任打擊教練

2味全龍回鍋首任領隊　吳德威出線

3王柏融救了他 　西川遙輝：最大祈求

4與王貞治碰面　王柏融：您是王的驕傲

5美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

04_10 兄弟 vs 富邦 賽前，Fubon Angels 賽前熱情表演

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366