國中硬聯／仁和晉級關鍵人物　吳誌珈一度壓力爆表

▲吳誌珈。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

不論打擊或投球，吳誌珈是仁和國中能晉級8強的關鍵人物之一，但面對一度僵持的戰局，他一度承受不了壓力要自己走下投手丘，結果教練信任他沒換人，也投出攸關戰局的表現。

仁和與忠孝的16強賽戰況膠著，雙方你來我往，7局打完6比6，並進入突破僵局制，第8局雙方無功而返，第9局都開始發揮攻勢。

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9局上仁和攻佔滿壘，高揚傑右外野安打拿1分，吳誌珈敲出穿越二壘防線的安打再添1分來到9局下，吳誌珈面臨滿壘危機，被對方靠犧牲打拿1分，但林盛恩投出再見三振。

仁和教頭曾偉誠表示，原本此戰吳誌珈不是排定的投手人選，但賽前牛棚熱身時，教練團感受他的鬥志，狀況也很好，直覺就列入預備登板的人物，果然關鍵時刻需要他。

吳誌珈也說，原本教練要他做上場的準備，以為只是說給他聽而已，沒想到真的在關鍵時刻需要自己上場，從正規的7局投到突破僵局的8、9兩局。

由於戰況僵持不下，吳誌珈透露，第7局一度要自己走下投手丘，他看到教練走向他，準備要把球交出去，但教練沒有換他的意思，只得硬著頭皮繼續面對忠孝打者。

「因為承受不住壓力了，只好想辦法調整好自己的呼吸，專心去投，告訴自己還有守備後面還有隊友，後來壓力也終於解放了！」