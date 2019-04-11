國中硬聯／先發還能救火　范振宸帶關西重返8強

▲范振宸。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／嘉義報導

關西國中連兩屆硬式聯賽攸關8強一戰，范振宸都有登板，不同的是，這一次沒有留下遺憾，11日先發又兼後援，助球隊6比4擊敗崇明國中，不負教練將他視為王牌投手。

范振宸先發5局，只被打3支安打，有7次三振無失分，當7局下球隊出現危機，他又從外野回到投手丘，雖然被敲安打掉2分，但仍以再見三振幫球隊收下8強門票。

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這也是關西相隔1年再度晉級，國三的范振宸說：「給自己的目標就是守好，不要留下遺憾。」他也提到，崇明的專注力比他先發時還好，再上去救援就沒這麼好對付。

關西教頭田家安把范振宸視為王牌投手，原本希望5局投完就退場，但出現狀況，於是在攸關晉級的一刻，又把范振宸推上去。

范振宸球齡相當短，小學六年級才開始練棒球，打球前是田徑隊，主攻200公尺短跑，還曾在壘球擲遠拿下全國冠軍。

田家安提到，范振宸雖晚練，但很有天賦，協調性很出色，加上國二起就獲得很多跟學長出賽的機會，到國三後經驗比起同梯的隊友豐富很多，心態也成長很多，「以前遇到狀況會手足無措，現在成熟不少，所以才推他上去救火！」

范振宸笑說其實以前就有興趣打棒球，但學校沒有球隊，所以起步比較晚，田徑隊教練也是棒球隊教練，於是問他要不要到關西打球。

生涯最後一次打國中聯賽，范振宸認為自己成長在於，更能專注在比賽，不會受隊友表現或對手還是裁判判決所影響。