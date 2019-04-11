運動雲

> >

國中硬聯／先發還能救火　范振宸帶關西重返8強

ETtoday運動雲

▲▼ 關西國中青少棒范振宸 。（圖／記者洪偵源攝）

▲范振宸。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／嘉義報導

關西國中連兩屆硬式聯賽攸關8強一戰，范振宸都有登板，不同的是，這一次沒有留下遺憾，11日先發又兼後援，助球隊6比4擊敗崇明國中，不負教練將他視為王牌投手。

范振宸先發5局，只被打3支安打，有7次三振無失分，當7局下球隊出現危機，他又從外野回到投手丘，雖然被敲安打掉2分，但仍以再見三振幫球隊收下8強門票。

請繼續往下閱讀...

這也是關西相隔1年再度晉級，國三的范振宸說：「給自己的目標就是守好，不要留下遺憾。」他也提到，崇明的專注力比他先發時還好，再上去救援就沒這麼好對付。

關西教頭田家安把范振宸視為王牌投手，原本希望5局投完就退場，但出現狀況，於是在攸關晉級的一刻，又把范振宸推上去。

范振宸球齡相當短，小學六年級才開始練棒球，打球前是田徑隊，主攻200公尺短跑，還曾在壘球擲遠拿下全國冠軍。

田家安提到，范振宸雖晚練，但很有天賦，協調性很出色，加上國二起就獲得很多跟學長出賽的機會，到國三後經驗比起同梯的隊友豐富很多，心態也成長很多，「以前遇到狀況會手足無措，現在成熟不少，所以才推他上去救火！」

范振宸笑說其實以前就有興趣打棒球，但學校沒有球隊，所以起步比較晚，田徑隊教練也是棒球隊教練，於是問他要不要到關西打球。

生涯最後一次打國中聯賽，范振宸認為自己成長在於，更能專注在比賽，不會受隊友表現或對手還是裁判判決所影響。

▲▼ 關西國中青少棒范振宸 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 國中硬聯關西國中范振宸
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

熱門新聞

中職／張泰山重返味全龍　確定接任打擊教練

獨家／味全龍回鍋首任領隊　科技人吳德威出線

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／果斷強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

讀者回應

﻿

最新新聞

1戴資穎挺進8強碰南韓成池鉉

2王柏融差點首轟　單場2安火腿輸軟銀

3來台首場先發因雨延賽　里迪：難過

4仁和晉級關鍵　吳誌珈壓力爆表

5王柏融差點首轟　打在全壘打牆二壘打

熱門新聞

1張泰山重返味全龍　接任打擊教練

2味全龍回鍋首任領隊　吳德威出線

3王柏融救了他 　西川遙輝：最大祈求

4與王貞治碰面　王柏融：您是王的驕傲

5美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

04_10 兄弟 vs 富邦 賽前，Fubon Angels 賽前熱情表演

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366