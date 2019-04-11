三太子盃／費爸殺手兒子出生1週還比賽　轟出絕美雙重胯下穿越球

▲烏克蘭老將史塔克霍夫斯基。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／台北報導

曾經在2013溫網64強破天荒擊敗費德勒(Roger Federer)，讓他罕見止步64強的33歲烏克蘭老將史塔克霍夫斯基（Sergiy Stakhovsky），在三太子盃挑戰賽打出堪稱五星級美技的雙重胯下擊球，被ATP官方轉發。他透露這次來到台灣比賽，其實最小的兒子才出生1週而已，道出職業網球員的辛苦。

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他前1日的雙重胯下穿越球被ATP發在官方Instagram，波士尼亞好手祖赫（Damir Dzumhur）在下面留言：「大師。」不過史塔克霍夫斯基卻挖苦自己說：「是災難大師吧！」被問到為何自嘲，史塔克霍夫斯基說因為自己今年賽季表現未達預期，希望能盡快全力反彈，所以才給自己開了玩笑。不過談到這球，他笑說：「真是漂亮的上網！」

史塔克霍夫斯基透露，其實自己最小的兒子才出生1週，但為了東京奧運的目標，才割捨與家人相處的時間持續征戰，而不是選擇退休享受家庭生活。「我不想要還能打卻放棄，我想要以自己的方式離開球場，不留下遺憾。離開家對我來說也很難熬，老婆也很辛苦。我其實也想退休，我不再是前100的選手了。」

除了小兒子外，他還有3歲的兒子和5歲的女兒，他直白表示不希望小孩成為職業球員。「我33歲了家裡有3個孩子，我人卻在台北，這哪有什麼好的？打網球讓你沒有學校認識的朋友，身邊都是打網球的人，缺少純粹的友誼。」

「不是每個人都能在職業網壇生存，如果失敗，對你的人生將是重重一擊。」史塔克霍夫斯基說。目前他在三太子盃挑戰賽晉級至8強，本週排名124，與生涯巔峰31有段差距。