運動雲

> >

三太子盃／費爸殺手兒子出生1週還比賽　轟出絕美雙重胯下穿越球

ETtoday運動雲

▲烏克蘭老將史塔克霍夫斯基。（圖／海碩整合行銷提供）

▲烏克蘭老將史塔克霍夫斯基。（圖／海碩整合行銷提供）

記者林育正／台北報導

曾經在2013溫網64強破天荒擊敗費德勒(Roger Federer)，讓他罕見止步64強的33歲烏克蘭老將史塔克霍夫斯基（Sergiy Stakhovsky），在三太子盃挑戰賽打出堪稱五星級美技的雙重胯下擊球，被ATP官方轉發。他透露這次來到台灣比賽，其實最小的兒子才出生1週而已，道出職業網球員的辛苦。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

他前1日的雙重胯下穿越球被ATP發在官方Instagram，波士尼亞好手祖赫（Damir Dzumhur）在下面留言：「大師。」不過史塔克霍夫斯基卻挖苦自己說：「是災難大師吧！」被問到為何自嘲，史塔克霍夫斯基說因為自己今年賽季表現未達預期，希望能盡快全力反彈，所以才給自己開了玩笑。不過談到這球，他笑說：「真是漂亮的上網！」

史塔克霍夫斯基透露，其實自己最小的兒子才出生1週，但為了東京奧運的目標，才割捨與家人相處的時間持續征戰，而不是選擇退休享受家庭生活。「我不想要還能打卻放棄，我想要以自己的方式離開球場，不留下遺憾。離開家對我來說也很難熬，老婆也很辛苦。我其實也想退休，我不再是前100的選手了。」

除了小兒子外，他還有3歲的兒子和5歲的女兒，他直白表示不希望小孩成為職業球員。「我33歲了家裡有3個孩子，我人卻在台北，這哪有什麼好的？打網球讓你沒有學校認識的朋友，身邊都是打網球的人，缺少純粹的友誼。」

「不是每個人都能在職業網壇生存，如果失敗，對你的人生將是重重一擊。」史塔克霍夫斯基說。目前他在三太子盃挑戰賽晉級至8強，本週排名124，與生涯巔峰31有段差距。

關鍵字： 史塔克霍夫斯基三太子盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

熱門新聞

中職／張泰山重返味全龍　確定接任打擊教練

獨家／味全龍回鍋首任領隊　科技人吳德威出線

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／果斷強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華羽協今年起攜手全民羽協共辦清晨盃

2JHBL／八強17日紅館開戰

3王柏融首局錯失得圈　二滾球出局

4西區季後賽首輪對戰組合出爐

5水手14場開轟平紀錄菊池無緣勝投

熱門新聞

1張泰山重返味全龍　接任打擊教練

2味全龍回鍋首任領隊　吳德威出線

3與王貞治碰面　王柏融：您是王的驕傲

4王柏融救了他 　西川遙輝：最大祈求

5美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

04_10 兄弟 vs 富邦 賽前，Fubon Angels 賽前熱情表演

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366