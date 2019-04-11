黃蜂敗給魔術　帕克生涯連17年進入季後賽紀錄中斷

▲帕克連續17年進入季後賽紀錄終結。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

相較西區早早就確定了季後賽8支隊伍，東區直到11日收官戰才正式確定，而在進行卡位的黃蜂，今日以114比122敗給魔術，確定無緣季後賽，這也讓本季轉戰夏洛特的 「法國小跑車」帕克(Tony Parker)生涯首次被擋在季後賽大門之外，他生涯連續17季進入季後賽的紀錄也就此終結。

黃蜂本季戰績一直維持在東區中段，在今日賽前戰績排在東區第9，但能否進入季後賽，狀態卻非常被動，必須自身要贏下對戰魔術的比賽，還得期望活塞得輸掉對決尼克的比賽，才能讓雙方戰績持平，並藉由對戰紀錄來進入季後賽。不料劇本並非夏洛特所預期，不僅他們以8分差敗給魔術，活塞更以115比89痛宰尼克取的最後一張東區季後賽門票。

請繼續往下閱讀...

無法進入季後賽對於黃蜂而言絕對相當難受，但更無法面對的肯定是帕克，他自2001年進入NBA後，過去17個賽季全部全部殺入季後賽，還4度奪得總冠軍，他與鄧肯(Tim Duncan)、吉諾比利(Manu Ginobili)組成的「GDP」更是馬刺最輝煌的一頁。帕克本季轉戰黃蜂就無緣季後賽，連續17年的季後賽紀錄也告終。

轉戰黃蜂的帕克，儘管都作為替補出戰，但狀態明顯優於上季在馬刺時期，上季他場均貢獻7.7分，1.7籃板，3.5助攻，本季則上升到場均9.5分，1.5籃板，3.7助攻，可見「法國小跑車」的油箱仍然還有油，仍可以幫助球隊在替補席做出貢獻。

▲帕克轉戰黃蜂狀態回升。（圖／CFP）