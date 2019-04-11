特打還是「0」　戴維斯代打出局連續50打數無安打

▲▼戴維斯（Chris Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

金鶯「鉅砲」戴維斯（Chris Davis）為了突破「0」安，在團隊練習前都會提早打擊特訓，但11日（台北時間）在9局下代打擊出中外野飛球，連續50打數無安打再創新高，但金鶯隊總教練對戴維斯還是很有信心，很滿意他的揮棒。

戴維斯延續去年季末連21打數無安打，加上本季開季29打數沒有，跨季連續打數0安打大聯盟最慘紀錄延伸到「50」大關。

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他在11日對運動家的比賽沒有先發，9局下3比10落後，接替先發5棒DH努奈茲（Renato Nunez）上來打擊，在2好2壞後打出中外野飛球被接殺。

其實戴維斯為了找回手感敲出安打，每天都提早到球場，在球隊團隊練習之前，自己先進行打擊特訓，等到團隊練習時，他再加入最後一組的打擊訓練。

即使還是無安打，金鶯總教練稱讚戴維斯的態度及擊球，他表示，很喜歡他的揮棒，沒有衝出去擊球，有留住擊球重心並且有不錯的平衡，希望很好的揮棒可以對他有很好幫助，對他的揮棒很滿意，希望他自己也是。

海德很佩服戴維斯願意沒有先發擔任替補上場，他表示，這是非常令人欽佩的，願意代打出賽，對於在職棒戰場上的老將而言，這是很罕見，不確定何時派上代打，但戴維斯在4局就準備好，當眼神接觸時露出「我想打」的神情。