運動雲

> >

特打還是「0」　戴維斯代打出局連續50打數無安打

ETtoday運動雲

▲▼戴維斯（Chris Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼戴維斯（Chris Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

金鶯「鉅砲」戴維斯（Chris Davis）為了突破「0」安，在團隊練習前都會提早打擊特訓，但11日（台北時間）在9局下代打擊出中外野飛球，連續50打數無安打再創新高，但金鶯隊總教練對戴維斯還是很有信心，很滿意他的揮棒。

戴維斯延續去年季末連21打數無安打，加上本季開季29打數沒有，跨季連續打數0安打大聯盟最慘紀錄延伸到「50」大關。

請繼續往下閱讀...

他在11日對運動家的比賽沒有先發，9局下3比10落後，接替先發5棒DH努奈茲（Renato Nunez）上來打擊，在2好2壞後打出中外野飛球被接殺。

其實戴維斯為了找回手感敲出安打，每天都提早到球場，在球隊團隊練習之前，自己先進行打擊特訓，等到團隊練習時，他再加入最後一組的打擊訓練。

即使還是無安打，金鶯總教練稱讚戴維斯的態度及擊球，他表示，很喜歡他的揮棒，沒有衝出去擊球，有留住擊球重心並且有不錯的平衡，希望很好的揮棒可以對他有很好幫助，對他的揮棒很滿意，希望他自己也是。

海德很佩服戴維斯願意沒有先發擔任替補上場，他表示，這是非常令人欽佩的，願意代打出賽，對於在職棒戰場上的老將而言，這是很罕見，不確定何時派上代打，但戴維斯在4局就準備好，當眼神接觸時露出「我想打」的神情。

關鍵字： 戴維斯Chris Davis
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

04_10 兄弟 vs 富邦 四局下，王勝偉撲下去，快速起身傳球刺殺跑者

熱門新聞

中職／張泰山重返味全龍　確定接任打擊教練

獨家／味全龍回鍋首任領隊　科技人吳德威出線

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

中職／果斷強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

感謝上帝讓他健康打完生涯第9季　林書豪：季後賽我們來了！

中職／桃猿24安狂電統一　洪總：不用太高興

讀者回應

﻿

最新新聞

1洋基市值達46億連22年最高

2雷霆宰公鹿鎖定西區第6

3勇士三巨頭輪休收官戰慘敗灰熊

4美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

5德佬告別戰砍雙十創多項隊史第1

熱門新聞

1張泰山重返味全龍　接任打擊教練

2味全龍回鍋首任領隊　吳德威出線

3與王貞治碰面　王柏融：您是王的驕傲

4強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

5豪哥感恩整季健康　周董回文秀恩愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

04_10 兄弟 vs 富邦 賽前，Fubon Angels 賽前熱情表演

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366