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中職／陳江和難忘新莊守備美技　退休最想看中職進步

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▲▼中信兄弟陳江和。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中信兄弟陳江和。（圖／記者李毓康攝

記者歐建智／新北報導

中信兄弟陳江和10日延長10局上執行強迫取分戰術成功，送回超前分，獲選單場MVP，他說：「還是一樣在21日退休，我有我的規劃、我的目標，年輕人上來接替陳江和的位置。」陳江和更回憶在新莊球場有一次守三壘，衝上去接殺強迫取分短打，再傳一壘的美技。

陳江和在4月21日球員引退，10日是新莊倒數第2場，11日是引退新莊最終戰，看著以前很硬的球場，如今變得平整進度。

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他表示，「以前新莊球場紅土很硬，草皮與紅土交接處有高低，場地不平，像林益全這種打者打出來的球，都要用身體去擋，因此讓守備進步很多，教練說沒關係盡力去守，失誤沒關係，但不要不專心的失誤，讓我們放開去守，守備進步就是這樣來的。」

拿到單場MVP會不會不想退休，陳江和說：「今天就算先發打5支全壘打，還是一樣如期退休，我有我的規劃、我的目標，要年輕人上來接替陳江和的位置。

他說：「以後不管是兄弟或4隊，我們把榜樣做好，讓學弟去看，我想看的是中華職棒成長，有5隊到8隊更多年輕人進來，看到進步是我想做的目標。」

陳江和回憶有一次在新莊比賽，守三壘時衝到本壘前，把詹智堯的短打接殺再傳一壘，他表示，「當時是自己三壘失誤中斷連續無失誤，詹智堯接替潘忠韋代打，百分之百就是要短打，我的優勢是我可以去預設。」

關鍵字： 中華職棒陳江和
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