國中硬聯／尹柏淮二度登板　崇明壓制三星關鍵

▲尹柏淮。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

崇明國中10日透過突破僵局制以9比8險勝三星國中，尹柏淮扮演關鍵角色，比賽中二度登板，順利幫球隊止血，展現危機處理能力。

國三的尹柏淮，是第一次也是最後一次打國中聯賽硬式組，面對難纏的三星，他曾於4局投過，之後又調防其他守備位置，當球隊出現危機時，他於6局下再度站上投手丘。

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再度登板一度引起三星教練質疑，但裁判確認尹柏淮已達隔局替換標準，狀況未受影響的尹伯淮，以三振化解崇明失分危機。

7局進入突破僵局制，尹柏淮7局下就投出保送造成滿壘危機，不過接著讓三星的陳揚打出雙殺打，雖掉1分但抓到2個出局數，雖又出現失誤再掉1分，但順利讓張皓崴成為第3個出局數結束比賽。

崇明教頭陳峰民表次，尹柏淮的壓制確實是關鍵，當時把他換下，是希望調節體力，並找出其他可用之兵支援，也是因為領先才有本錢這個做，尹柏淮是本場比較穩定的投手。

陳峰民說，尹柏淮的表現，也反映出球隊需要其他投手能跳出來的狀況，希望隊上其他投手，可以承擔更多責任。

尹柏淮說，突破僵局制最重要的就是不能讓首名打者上壘，他很懊惱一開始就保送，後來教練喊暫停對他說雙殺打很重要，接下來就放心地好好投，雖然沒壓力但確實有點緊張。

棒球啟蒙相當早的尹柏淮，小學三年級被父親叫去練棒球時，一開始連棒球是什麼東西都不知道，但越打越有興趣，就算操也沒曾想要放棄。