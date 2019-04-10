運動雲

> >

國中硬聯／尹柏淮二度登板　崇明壓制三星關鍵

ETtoday運動雲

▲▼ 崇明國中青少棒尹柏淮 。（圖／記者洪偵源攝）

▲尹柏淮。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

崇明國中10日透過突破僵局制以9比8險勝三星國中，尹柏淮扮演關鍵角色，比賽中二度登板，順利幫球隊止血，展現危機處理能力。

國三的尹柏淮，是第一次也是最後一次打國中聯賽硬式組，面對難纏的三星，他曾於4局投過，之後又調防其他守備位置，當球隊出現危機時，他於6局下再度站上投手丘。

請繼續往下閱讀...

再度登板一度引起三星教練質疑，但裁判確認尹柏淮已達隔局替換標準，狀況未受影響的尹伯淮，以三振化解崇明失分危機。

7局進入突破僵局制，尹柏淮7局下就投出保送造成滿壘危機，不過接著讓三星的陳揚打出雙殺打，雖掉1分但抓到2個出局數，雖又出現失誤再掉1分，但順利讓張皓崴成為第3個出局數結束比賽。

崇明教頭陳峰民表次，尹柏淮的壓制確實是關鍵，當時把他換下，是希望調節體力，並找出其他可用之兵支援，也是因為領先才有本錢這個做，尹柏淮是本場比較穩定的投手。

陳峰民說，尹柏淮的表現，也反映出球隊需要其他投手能跳出來的狀況，希望隊上其他投手，可以承擔更多責任。

尹柏淮說，突破僵局制最重要的就是不能讓首名打者上壘，他很懊惱一開始就保送，後來教練喊暫停對他說雙殺打很重要，接下來就放心地好好投，雖然沒壓力但確實有點緊張。

棒球啟蒙相當早的尹柏淮，小學三年級被父親叫去練棒球時，一開始連棒球是什麼東西都不知道，但越打越有興趣，就算操也沒曾想要放棄。

關鍵字： 國中硬聯尹柏淮陳峰民崇明國中
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

新加坡公開賽／戴資穎三局戰張蓓雯　落後連追首輪過關

陳偉殷好慘挨4轟失10分　教頭仍然為他抱不平

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」　歷史第2位台灣球員獲冠軍戒

中職／兄弟新洋砲里迪11日先發守三壘　如果富邦是左投

日職／王柏融延長賽11局上敲出超前安　火腿領先軟銀

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融延長賽致勝安打　火腿擊敗軟銀

2蔣智賢雙殺打！富邦1比1中信進延長賽

3王柏融11局上敲超前安　火腿領先軟銀

4陳晨威光速度不夠　洪總點出問題

5江亮緯陽春砲　5局猿7：2獅

熱門新聞

1戴資穎三局戰張蓓雯　首輪過關

2陳偉殷慘投　教頭仍然為他抱不平

3大三元受肯定　林書豪被召回NBA

4林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」

5兄弟新洋砲里迪11日將先發守三壘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

張志豪挑戰「1％More」　突破自我完成千安百轟百盜

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366