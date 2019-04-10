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新加坡公開賽／周天成直落二退泰國　47分鐘晉級16強

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▲▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

▲羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽10日進行男女單等各項正賽，男單一哥周天成本站力拼衛冕，首輪對上從資格賽打上來的泰國選手達農沙（Tanongsak SAENSOMBOONSUK），最後周天成以直落二（21：18、21：16）順利過首關。

周天成今年在德國公開賽輸給日本西本拳太，四強止步、3月的全英公開賽首輪敗給大陸黃宇翔，首輪止步、馬來西亞公開賽首輪遭到大陸超級丹林丹逆轉，首輪出局，本站力拼衛冕，首輪則對上目前排名60的達農沙，雙方交手6次3勝，且周天成近期3連勝。

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本次交手第一局，周天成一度以11：1握有絕對優勢，不過卻遭達農沙頻頻拿分拉近比數，達農沙一度連拿6分追至20：18，所幸周天成順利拿下局點21：18先收下，到了第二局，周天成4：2領先，但遭達農沙連趕6分，雙方8平、14平手。

周天成連拿5分以19：15要回領先優勢，並順利先搶下賽末點21：16，花了47分鐘直落二勝出，16強將要對上丹麥約根森（Jan O JORGENSEN）。另一名好手王子維，可惜以兩個12：21不敵印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING），首輪淘汰。

關鍵字： 新加坡公開賽周天成
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