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柯瑞例行賽倒數第2場自扭　柯爾：不影響季後賽首戰登板

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▲▼柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞出戰鵜鶘自己扭傷腳踝。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士在上週確定以西區第一晉級季後賽，今（10）日客場交手鵜鶘，當家球星「咖哩」柯瑞（Stephen Curry）只打了9分鐘就因腳踝扭傷退場。賽後根據教練團表示，柯瑞並無大礙，雖然下一場應該會讓他休兵，但在14日的季後賽首戰中依舊能披掛上陣。

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▲柯瑞扭傷後還有回到場上完成一記拋投。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）  

勇士今天在客場輪休了湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant），柯瑞沒有輪休，但是在首節剩下3分鐘時的一次進攻裡，柯瑞獲得隊友在高位的擋拆，在三分外線面對錯位防守的奧克佛（Jahlil Okafor），他想做一個跨下運球變換方向，但是自己扭到右腳踝倒地，儘管在暫停過後柯瑞還有回到場上並完成一記拋投，但他隨後立馬退場到休息室治療。

根據《ESPN》報導，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後接受訪問表示，「他（柯瑞）當時一個動作不順就弄傷了腳，我想應該沒有什麼太大的問題，不過我們也不會太過忽視，勇士在明天交手灰熊的本季例行賽最終戰，柯瑞很大的機會將不會上場。」

鵜鶘主場冰沙國王中心，柯瑞在2017年12月也在這邊弄傷右腳踝，當時也讓他休養了將近1個月。柯瑞今天賽後沒有接受媒體訪問，不過根據現場媒體看到他不但能夠自己走出休息室，還與隊友有說有笑，精神看起來相當地不錯。

勇士7日主場擊退快艇的比賽後，柯爾就表示本季例行賽剩下的兩場，將不會讓主力球員在背靠背賽程裡連續出賽，今天輪休的有湯普森、杜蘭特、伊古達拉（Andre Iguodala）、柏加特（Andrew Bogut），明天應將輪到柯瑞、卡森斯（DeMarcus Cousins）、格林（Draymond Green）等主力球員。

▼柯瑞本季命中352顆三分，是他生涯單季次高。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞Stephen Curry
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