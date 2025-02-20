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外媒爆料前桃猿雷法掛帥　西班牙教頭未證實：3場都要拿下

▲▼經典賽資格賽練球日，西班牙隊總教練普拉達。（圖／記者李毓康攝）

▲經典賽資格賽練球日，西班牙隊總教練普拉達。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽20日進行各隊官方練球，中華隊明天首戰對西班牙。日前已有外媒透露西班牙將推出前樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）先發，對此總教練普拉達（Nelson Prada）今日受訪並未證實，僅回應，「我們也沒聽到其他隊（先發），當然我們也會保留到最後一刻。」

雖然西班牙來自歐洲，但隊中擁有多名具備美國職棒（MLB）與墨西哥聯盟資歷的選手，陣容戰力不容小覷。

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普拉達對選手同樣很有信心，「2月1日集訓到現在，大家都準備得非常好，也相當適應台灣場地與氣候，我想他們都已經準備好面對接下來的比賽。」

首戰必須全力搶勝，普拉達直言，「台灣是很有實力的對手，特別剛在12強拿下冠軍，我想我們教練、球員都已經付出心力，將會全力以赴應戰，這也是尊重對手的最好作為。」

有特別警戒哪一位選手？普拉達表示，並沒有特別針對單一球員，「比賽不是只靠一個選手，而是好幾位選手來串連攻勢，明天是很重要的一場，希望雙方都能盡全力，打出一場好看的比賽。」

據美國棒球記者協會記者羅梅洛（Francys Romero）曾在個人社群X爆料，西班牙明天將由雷法先發。對此普拉達僅說，「我們這邊沒有聽到其他隊的人選，當然，我們也會保留到最後一刻。」

有預測台灣的先發投手嗎？普拉達直言，並沒有特別去猜，「無論是誰，我相信我們的選手狀況很好，都已經做好準備應戰，當然，這麼重要的比賽，通常都是前一天或是當天才會知道投手。」

第一次踏進大巨蛋練球，普拉達稱讚這是一個相當棒的球場，「沒有什麼要改進的地方，一進來就覺得非常乾淨，工作人員也很細心，將場地維護得非常好，這大巨蛋和大聯盟場地有得比，甚至比大聯盟還要好。」

西班牙最終目標是取得正賽門票，普拉達對自己團隊有信心，「這次目的就是直接把3場拿下來，我相信我們有機會全部都贏，結果雖然無法由我們決定，希望老天保佑給予機會，我們就是完全準備好，我也告訴選手，來這裡就是要贏，要抱持這種心態。」

▲▼經典賽資格賽練球日，西班牙隊雷法。（圖／記者李毓康攝）

▲經典賽資格賽練球日，西班牙隊雷法。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 經典賽中華隊西班牙教頭比賽WBC資格賽CT

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