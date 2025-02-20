亞洲盃資格賽戰力榜出爐！中華男籃第12　FIBA看好延續好氣勢

▲中華男籃劉錚。（圖／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

2025亞洲盃男籃資格賽第3階段將在今（20日）晚登場，中華隊在最新的戰力榜中持平第12名，FIBA官網點評，雖然中華隊上一階段錯失直接晉級的機會，不過此階段只要擊敗香港隊，仍保有挺進正賽的希望，「中華隊的表現持續進步，如果這次能夠延續這樣的氣勢，我們也不會感到意外。」

中華隊在亞洲盃資格賽前兩階段合計1勝3敗，第3階段賽事今日展開，今晚先在主場迎戰強敵菲律賓、23日客場交手香港，其中對上香港之戰只要贏球，就能取得後續外卡賽資格。

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▲中華男籃今日將出戰亞洲盃資格賽第3階段賽事。（圖／記者杜奕君攝）

據了解，中華隊對上菲律賓12人名單以及先發5人已大致底定，先發5虎包括主控林庭謙、得分後衛「台灣飛人」劉錚、小前鋒是PLG職籃MVP「夜王」盧峻翔，大前鋒由旅日好手曾祥鈞擔綱，先發中鋒毫無疑問讓高柏鎧扛下。

FIBA今日公布最新的亞洲盃資格賽戰力榜，中華隊維持在第12名，排名沒有變動。FIBA官網點評，雖然中華隊上一階段錯失直接晉級的機會，但這並不意味著希望全然破滅，只要23日順利擊敗香港隊，就能取得外卡賽資格，「截至目前，中華隊的表現持續進步，如果這次能夠延續這樣的氣勢，我們也不會感到意外。」

▲中華男籃盧峻翔（中）。（圖／中華籃協提供）